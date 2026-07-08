North Bucharest Investments își extinde portofoliul prin parteneriatul cu VIVO Residence

Noul parteneriat consolidează poziționarea NBI ca una dintre principalele companii specializate în segmentul rezidențial premium și investițional, reunind într-un singur ecosistem: consultanță specializată, tehnologie, marketing și acces la unele dintre cele mai relevante oportunități imobiliare din zona de nord.

Prin această colaborare, clienții NBI beneficiază de acces la proiect prin aplicația North Bucharest, prima aplicație de real estate asistată de inteligență artificială dedicată pieței rezidențiale din București. Cu peste 1.400 de proprietăți și peste 100 de proiecte rezidențiale integrate, aplicația oferă funcționalități precum AI Search, Property Tinder, recomandări personalizate și alerte în timp real, facilitând identificarea celor mai bune oportunități de investiție și accesul la oferte disponibile exclusiv în portofoliul companiei.

VIVO Residence completează portofoliul North Bucharest Investments cu un proiect rezidențial boutique dezvoltat de Imperium Estates, conceput pentru cei care își doresc mai mult decât o locuință: o comunitate construită în jurul confortului, arhitecturii contemporane și calității vieții. Ansamblul este format din 73 de vile individuale, dezvoltate pe un teren de aproximativ 35.400 mp, într-o comunitate închisă cu acces controlat, spații verzi generoase și infrastructură modernă.Citeşte comunicatul integral AICI