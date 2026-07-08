Prima pagină » Comunicate » North Bucharest Investments își extinde portofoliul prin parteneriatul cu VIVO Residence

North Bucharest Investments își extinde portofoliul prin parteneriatul cu VIVO Residence

North Bucharest Investments (NBI) continuă să dezvolte unul dintre cele mai complexe ecosisteme rezidențiale din România prin integrarea proiectului VIVO Residence în portofoliul său de dezvoltări partenere.
North Bucharest Investments își extinde portofoliul prin parteneriatul cu VIVO Residence
Mediafax
08 iul. 2026, 13:24, Comunicate
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

 

Noul parteneriat consolidează poziționarea NBI ca una dintre principalele companii specializate în segmentul rezidențial premium și investițional, reunind într-un singur ecosistem: consultanță specializată, tehnologie, marketing și acces la unele dintre cele mai relevante oportunități imobiliare din zona de nord.

Prin această colaborare, clienții NBI beneficiază de acces la proiect prin aplicația North Bucharest, prima aplicație de real estate asistată de inteligență artificială dedicată pieței rezidențiale din București. Cu peste 1.400 de proprietăți și peste 100 de proiecte rezidențiale integrate, aplicația oferă funcționalități precum AI Search, Property Tinder, recomandări personalizate și alerte în timp real, facilitând identificarea celor mai bune oportunități de investiție și accesul la oferte disponibile exclusiv în portofoliul companiei.

VIVO Residence completează portofoliul North Bucharest Investments cu un proiect rezidențial boutique dezvoltat de Imperium Estates, conceput pentru cei care își doresc mai mult decât o locuință: o comunitate construită în jurul confortului, arhitecturii contemporane și calității vieții. Ansamblul este format din 73 de vile individuale, dezvoltate pe un teren de aproximativ 35.400 mp, într-o comunitate închisă cu acces controlat, spații verzi generoase și infrastructură modernă.Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Cine e Alexandra Zară, PSD-ista care a știut înaintea ministrului Muncii despre operațiunea militarizată DIICOT împotriva azilelor lui Viorel Pașca: Promovată de Marcel Ciolacu, șefă la tineretul PSD
G4Media
Le mai recunoști? Fostele prezentatoare ale știrilor sportive au atras toate privirile la evenimentul lui Cătălin Botezatu
GSP.ro
Nicușor Dan, moment de blocaj la Summitul NATO. Întrebarea despre o miză strategică a României l-a prins nepregătit
Gandul
Ultimul mesaj al pilotului care s-a aruncat din avion. Detalii tulburătoare din anchetă
Cancan
FOTO. Corina Caragea, imagini incendiare în costum de baie. Prezentatoarea de la PRO TV, apariție wow în vacanța din Puglia
Prosport
Cel mai lung proces de mare corupție din România. Prima sentință, cu faptele prescrise, după 13 ani și 154 de amânări. Justiția a avut nouă miniștri cât timp a fost judecat „Lotul Oniga”
Libertatea
Boala de rinichi poate evolua ani întregi fără simptome. Două analize simple o pot depista din timp
CSID
Am văzut noua Dacia MADE IN TURCIA. Noul crossover sub 25.000 de euro care provoacă Skoda Octavia Combi și Volkswagen Golf Variant
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da