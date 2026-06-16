Adio betonului în grădină. Tendința din anii ’60 care revine puternic în 2026

În anii 1950-1960, curțile și grădinile au devenit prelungiri în aer liber ale locuinței. Modelele din piatră neregulată câștigau popularitate pentru aspectul lor relaxat și natural.

Astăzi, același stil inspiră din nou proiecte de amenajare exterioară, conform okdiario.com.

Interesul pentru materiale locale, soluții durabile și designul de la mijlocul secolului explică revenirea pietrei naturale.

De ce piatra bate betonul la toate capitolele

Fabricarea betonului necesită cantități mari de energie și generează emisii semnificative de dioxid de carbon. Piatra naturală din surse responsabile este o alternativă mai ecologică și cu aspect mai cald.

În plus, betonul se poate crăpa și deteriora în timp. Piatra își păstrează rezistența secole întregi, dovadă stând drumurile romane care există și astăzi. Poate fi chiar reutilizată după ce materialele de legătură își pierd funcționalitatea.

Ce tipuri de grădini de piatră sunt la modă

Grădinile uscate, inspirate din estetica japoneză, combină pietriș fin, pietre decorative și plante rezistente la secetă precum suculentele. Transmit ordine, seninătate și echilibru.

Grădinile cu alei de piatră conferă structură și funcționalitate spațiului exterior. Ele împart zonele grădinii și creează puncte de interes vizual. Grădinile verticale, cu pietre decorative și structuri înălțate, valorifică la maximum fiecare colț disponibil.

Sfaturi practice pentru o grădină de piatră reușită

Primul pas este pregătirea terenului: îndepărtarea vegetației existente și nivelarea suprafeței pentru o bază stabilă. Se recomandă așezarea unei plase geotextile pentru controlul buruienilor.

Pietrișul, bolovanii și plăcile de piatră sunt perfecte pentru acoperirea suprafețelor și aleile decorative. Un sistem de irigare prin picurare optimizează consumul de apă și furnizează lichid direct la rădăcini.

Cât de ușor este să întreții o grădină de piatră

Grădinile de piatră sunt mai ușor de întreținut decât cele convenționale. Îndepărtarea frunzelor uscate și completarea cu pietriș din când în când sunt suficiente pentru a păstra spațiul în condiții perfecte.

Udarea este mai redusă față de o grădină tradițională. Iluminatul LED cu consum redus poate pune în evidență elementele decorative pe timp de noapte.