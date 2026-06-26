North Bucharest Investments, desemnată „Investment Champion of the Year” | Compania accelerează investițiile în tehnologie și digitalizarea pieței rezidențiale

Premiul vine într-un moment de creștere accelerată pentru North Bucharest Investments, companie care și-a consolidat poziția pe piața de real estate printr-un portofoliu de peste 4.000 de proprietăți, peste 100 de proiecte rezidențiale și parteneriate cu peste 80 de dezvoltatori, dintre care mai mult de 40% sunt în regim de exclusivitate. Cu peste 200 de consultanți specializați, trei birouri în București și o strategie orientată către inovare, compania continuă să investească în dezvoltarea unor soluții digitale dedicate investitorilor și cumpărătorilor.

Sub leadershipul lui Vlad Musteață, Founder & CEO al North Bucharest Investments, compania și-a propus să transforme experiența de investiție într-un proces mai rapid, mai inteligent și bazat pe informații relevante, într-o piață în care accesul la date și viteza deciziei devin avantaje competitive.

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