Traficul pe Transalpina rămâne restricționat după ploile abundente. Pe unde se poate circula

La ora 07:00, restricțiile sunt valabile la kilometrul 112 al DN 67C, pe sectorul de drum cuprins între localitățile Șugag și Tău Bistra, în județul Alba. Circulația se desfășoară pe un singur fir, alternativ, din cauza aluviunilor depuse pe carosabil în urma ploilor.

Autoritățile estimează că traficul ar putea fi reluat în condiții normale pe parcursul zilei de astăzi.

Cum se circulă pe celelalte artere

Pe celelalte artere rutiere importante din țară – A0 Centura București, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești, A7 Ploiești–Adjud, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Râmnicu Vâlcea–Sibiu – circulația se desfășoară fluent, pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic normale.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum, să evite manevrele riscante și să păstreze distanța de siguranță între autovehicule, în special în zonele afectate de fenomene meteo recente.

DN 67C, cunoscut ca Transalpina, este unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România, dar și unul vulnerabil la condiții meteo extreme, motiv pentru care autoritățile fac apel la responsabilitate și informare înainte de plecare la drum.