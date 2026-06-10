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Atacurile americane din Iran ar fi lovit infrastructura de apă din sudul țării

Directorul companiei Abfa Hormozgan a declarat miercuri că atacuri atribuite Statelor Unite ale Americii ar fi lovit facilități de alimentare cu apă în sudul Iranului, potrivit agenției semioficiale iraniene Mehr.
Atacurile americane din Iran ar fi lovit infrastructura de apă din sudul țării
Lansare de rachete din Iran. Sursa foto: Wisam Hashlamoun / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
10 iun. 2026, 04:08, Știri externe
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Conform postului de stat IRIB, două rezervoare de apă au fost afectate în urma loviturilor. Directorul executiv al companiei Abfa Hormozgan, Abdul Hamid Hamzehpour, a precizat că este vorba despre un rezervor de 500 de metri cubi și unul de 2.000 de metri cubi, utilizate pentru alimentarea cu apă potabilă a districtului Bamani și a orașului Kuhestak.

Potrivit surselor iraniene, distribuția apei a fost suspendată în toate localitățile din districtul Bamani și în orașul Kuhestak, după avarierea infrastructurii.

În paralel, presa de stat iraniană, citată de CNN, a relatat că explozii au fost auzite în cursul nopții în mai multe puncte strategice din apropierea Strâmtorii Ormuz. Explozii au fost raportate în zona Jask, incidente similare fiind menționate și la Qeshm și în Bandar Abbas.

Agenția semioficială Tasnim a relatat anterior că portul Jask și un obiectiv situat în zona Kuh Mobarak, din comitatul Jask, au fost vizate de atacuri.

Qeshm este considerată o componentă importantă a sistemului defensiv iranian din jurul Strâmtorii Ormuz, în timp ce Bandar Abbas găzduiește una dintre principalele baze navale și aeriene ale Iranului. De asemenea, Jask are o prezență militară navală semnificativă și un port strategic amplasat la est de strâmtoare, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul global de petrol.

Totodată, Fox News a citat un oficial american care a declarat că atacurile împotriva Iranului continuă, confirmând că țintele includ instalații de apărare aeriană și radar.

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