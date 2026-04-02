Senator american, despre declarația lui Trump privind NATO: Nesăbuită și periculoasă. Propunerea de retragere „ar încuraja adversari ca Rusia și China”

Senatorul american Mark R. Warner, democrat, vicepreședinte al Comisiei Senatului pentru Informații, a transmis o declarație după ce președintele Donald Trump a spus că se gândește serios să retragă SUA din NATO.

„De mai bine de șaptezeci de ani, NATO a fost piatra de temelie a securității naționale americane – descurajând războiul în Europa, proiectând putere în întreaga lume și asigurându-se că Statele Unite nu stau niciodată singure în momente de criză. Nu este un «tigru de hârtie» – este cea mai de succes alianță militară din istoria modernă, iar amenințarea lui Donald Trump de a retrage Statele Unite din NATO este nesăbuită, periculoasă și face jocul direct în favoarea adversarilor noștri”, spune Warner.

Mai puternici împreună

Senatorul american îi transmite lui Trump că „alianțele nu sunt tranzacționale”, ci „sunt construite pe încredere, valori comune și pe recunoașterea faptului că suntem mai puternici împreună decât suntem singuri”.

Warner face apel la momentul 11 septembrie, când aliații au fost alături de forțele americane, iar mulți soldați „au plătit prețul suprem”: „Să ne amintim că NATO a fost invocat pentru prima și singura dată după atacurile din 11 septembrie, când aliații noștri ne-au venit în apărare”.

Warner: Propunerea lui Trump „ar submina credibilitatea noastră” și ar încuraja Rusia și China

„Mii de soldați aliați au servit alături de forțele americane în Afganistan, iar mulți au plătit prețul suprem. A sugera acum că această alianță este o stradă cu sens unic nu este doar greșit – este o insultă la adresa acelor sacrificii. Ceea ce propune președintele ar spulbera decenii de conducere americană bipartizană, ar submina credibilitatea noastră în fața aliaților și ar încuraja adversari precum Rusia și China, care nu ar primi nimic mai mult decât o alianță transatlantică fracturată”, spune senatorul.

Democratul afirmă că Congresul american nu va lăsa un președinte să destrame Alianța.

„Congresul nu va sta deoparte în timp ce acest președinte încearcă să destrame o alianță care i-a menținut pe americani în siguranță timp de decenii. Angajamentul nostru față de NATO este de neclintit și vom folosi toate instrumentele disponibile pentru a o apăra”, a mai spus vicepreședintele Comisiei de Informații din Senat.

Președintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate publicației The Telegraph, că americanii ar putea ieși din NATO. „Mă gândesc serios să retrag SUA din NATO”, a spus liderul american.