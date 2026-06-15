INS: Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 10% în primele patru luni ale anului

INS arată luni că principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2026, au totalizat 10.482,4 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 356,7 mii tep față de perioada similară din 2025.

Producţia internă a însumat 5.498,6 mii tep, în scădere cu 83,9 mii tep (-1,5%) faţă de aceeași periodă din 2025, iar importul a fost de 4.983,8 mii tep, în scădere cu 272,8 mii tep (-5,2%).

În această perioadă, resursele de energie electrică au fost de 23.834,3 milioane kWh, în creștere cu 570,6 milioane kWh față de perioada 1.I-30.IV.2025.

Producţia din termocentrale a fost de 5.783,7 milioane kWh, în scădere cu 214,7 milioane kWh (-3,6%), cea din hidrocentrale a fost de 5.119,3 milioane kWh, în creștere cu 1225,6 milioane kWh (+31,5%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 3.820,5 milioane kWh, în scădere cu 115,5 milioane kWh (-2,9%).

Producţia din centralele electrice eoliene a fost de 2.391,7 milioane kWh, în creștere cu 265,1 milioane kWh, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 1.432,0 milioane kWh, în creștere cu 298,9 milioane kWh.

Consumul final de energie electrică în această perioadă, a fost de 16.533,0 milioane kWh, cu 2,7% mai mic față de perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2025, consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 0,4%, iluminatul public a crescut cu 0,8%, iar consumul populației a scăzut cu 10,1%.

Exportul de energie electrică a fost de 5148,8 milioane kWh, în creștere cu 708,7 milioane kWh.

Consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 2152,5 milioane kWh, în creștere cu 325,4 milioane kWh.