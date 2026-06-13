Starul NBA James Harden, arestat în Houston pentru port ilegal de armă într-un autovehicul

Conform actelor depuse la dosar, Harden, în vârstă de 36 de ani, a fost arestat la ora locală 03:41 și încarcerat înainte de ora 05:00. El a fost ulterior eliberat după plata unei cauțiuni de 100 de dolari, arată Associated Press.

Documentele instanței arată că asupra jucătorului a fost găsit un pistol aflat la vedere în vehicul, fără a fi păstrat într-un toc, situație care a stat la baza acuzației formulate de autorități.

Prima înfățișare în fața instanței este programată pentru 22 iunie. În documentele judiciare, Harden figurează ca rezident al orașului Houston.

„Cleveland Cavaliers este la curent cu arestarea lui James Harden din această dimineață și se află în proces de colectare a informațiilor suplimentare. Suntem în contact cu James și cu reprezentanții săi și vom continua să monitorizăm evoluția situației. În acest moment nu vom face alte comentarii”, a transmis clubul într-un comunicat.

Reprezentanții jucătorului nu au oferit deocamdată o reacție publică.

Harden tocmai a încheiat al 17-lea sezon din cariera sa în NBA și deține o opțiune contractuală în valoare de 42,3 milioane de dolari pentru a continua la Cleveland Cavaliers în sezonul viitor. După eliminarea echipei în finala Conferinței de Est, în fața formației New York Knicks, baschetbalistul a declarat că își dorește să rămână la Cleveland.

MVP-ul ligii în 2018

Considerat unul dintre cei mai valoroși jucători ai generației sale, Harden este de 11 ori participant la All-Star Game și de opt ori inclus în echipele ideale All-NBA. El a fost desemnat MVP-ul ligii în sezonul 2017-2018, pe vremea când evolua pentru Houston Rockets.

Cazul lui Harden se adaugă unei serii de incidente care au implicat arme de foc și jucători NBA. Cel mai cunoscut episod rămâne cel din 2009, când Gilbert Arenas și Javaris Crittenton, pe atunci coechipieri la Washington Wizards, au fost suspendați după ce au adus arme în vestiarul echipei în urma unui conflict.

Mai recent, starul lui Memphis Grizzlies, Ja Morant, a primit două suspendări din partea NBA în 2023 după ce a apărut în transmisiuni live pe rețelele de socializare afișând arme de foc, liga adoptând în ultimii ani o politică strictă privind astfel de incidente.