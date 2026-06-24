Roberta Metsola cere din nou impunerea legii privind scanarea conținutului online cu abuzuri asupra copiilor

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, încearcă să avanseze o lege controversată privind scanarea conținutului online care ar putea conține abuzuri asupra copiilor.

Legea aceasta a fost respinsă de mai multe ori, în trecut, de Parlamentul European, potrivit unui document consultat de POLITICO.

Potrivit sursei, într-o mișcare pe care diplomații europeni o descriu drept „fără precedent”, Roberta Metsola a cerut statelor membre din Consiliu să aprobe un proiect legislativ, respins anterior chiar de Parlament, inclusiv într-un vot din martie.

Miza principală a legii este dacă platformele online vor putea scana voluntar conținutul pentru a identifica materiale cu abuzuri sexuale asupra copiilor (CSAM).

Subiectul este extrem de disputat, întrucât autoritățile de poliție, organizațiile pentru protecția copilului și oficialii europeni susțin că lipsa unei legislații permite infractorilor să acționeze online.

În tot acest timp, organizațiile pentru protecția datelor avertizează că măsura ar putea duce la supraveghere în masă și afectarea criptării.

Conform unei precizări a președinției cipriote a Consiliului UE din 22 iunie, ambasadorii urmează să discute o „invitație a Președintelui Parlamentului European de a continua cu poziția Consiliului în primă lectură” privind propunerea care ar permite companiilor tehnologice să decidă dacă scanează voluntar conținut CSAM.

În aceeași situație, Ciprul a cerut statelor membre să „analizeze cu atenție” această invitație, chiar dacă situația este descrisă ca fiind „fără precedent în circumstanțele actuale”.

Discuțiile dintre Parlament și Consiliu au eșuat în martie, chiar înainte ca legislația temporară să expire. Parlamentul a respins ulterior proiectul, chiar dacă au fost presiuni venite din mai multe direcții, inclusiv din partea unor oficiali europeni, guverne și companii mari de tehnologie precum Meta, Google și Microsoft, dar și organizații pentru protecția copiilor.

Votul final din Parlamentul European a fost de 311 împotrivă, 228 pentru și 92 de abțineri.

Un purtător de cuvânt al Robertei Metsola a declarat că subiectul a fost „ridicat și solicitat” într-o reuniune a liderilor grupurilor politice din Parlament.

Totodată, mai mulți parlamentari implicați în dosar consideră că președinta Metsola a depășit mandatul Parlamentului, susținând că aceasta a promovat o poziție deja respinsă.

Roberta Metsola a cerut găsirea unei soluții rapide, iar Cipru a spus că există o „nevoie stringentă” de a elimina aceasta problemă legislativă.

Dacă statele membre își asumă poziția Consiliului, legea nu intră automat în vigoare, ci trebuie acceptată de Parlament sau retrimisă la negocieri. În lipsa unui acord, se poate ajunge la o procedură rară de conciliere între instituții.

Între timp, discuțiile politice continuă la nivel european, însă un acord pe această temă rămâne în continuare nesigur, potrivit oficialilor implicați în proces.