Cum să identifici „narcisiștii sub acoperire” care se ascund în viața ta

Narcisismul pare să fi atins proporții pandemice. Și copiii de școală primară se etichetează reciproc, în zilele noastre, drept narcisiști ​​în curtea școlii. Și de ce nu ar adopta copiii această etichetă? A devenit la modă ca adulții să o folosească pentru foștii iubiți, șefi, chiar și membri ai familiei.

Cu toții credem că am întâlnit un narcisist, poate cel mai faimos fiind Carly Simon, al cărei hit „You’re so Vain” este despre un nemernic atât de egocentric încât în ​​refren cântă „Probabil crezi că această melodie este despre tine”.

Dar este narcisismul întotdeauna la fel de evident ca cineva care intră la o o petrecere ca și cum „ar intra pe un iaht”?

Una din 20 de persoane este afectată de narcisism

Cercetări recente sugerează că nu. Deși narcisismul poate fi mult mai frecvent decât se credea odinioară. Se estimează că tulburarea de personalitate narcisistă clinică, în stadiu avansat, afectează până la una din 20 de persoane, ceea ce sugerează că este probabil ca toți să cunoaștem pe cineva cu această afecțiune. Poate că se află în aceeași cameră cu tine chiar acum, potrivit Science Focus.

Aceștia sunt oameni cu un sentiment de superioritate și de dreptate – oameni care exprimă niveluri scăzute de empatie, au nevoie de admirație constantă și sunt ușor de desconsiderat. Totuși, cifra de unu la 20 este doar o estimare. „Numărul real este probabil să fie mai mare”, avertizează Claire Hart, profesor asociat de psihologie la Universitatea din Southampton. Asta pentru că persoanele care au iluzii de grandoare pot fi reticente în a recunoaște că au o problemă și a căuta ajutor – evitând astfel diagnosticul.

Diferența dintre narcisistul grandios și narcisistul vulnerabil

Există și o altă problemă care face estimările și mai dificile. Pe lângă tipul destul de evident de narcisist „grandios” despre care a cântat Simon, psihologii au identificat acum un tip „vulnerabil” mai puțin cunoscut, care este mai ascuns și poate fi mult mai greu de observat… dacă nu cunoști semnele revelatoare.

Semnale de alarmă

Persoanele care obțin scoruri mari la testele de narcisism grandios tind să fie ceea ce te-ai aștepta. O serie lungă de cercetări au subliniat cum tind să se laude mult, să fie arogante, să acapareze lumina reflectoarelor și să se simtă destul de mulțumite de ei înșiși. Acești oameni sunt foarte extrovertiți, au abilități sociale și, în cele din urmă, au o sănătate mintală excelentă. Narcisiștii ascunși și vulnerabili nu sunt așa. În timp ce cei grandioși tind să nu aibă practic nicio îndoială de sine, cei cu forma vulnerabilă de narcisism sunt nesiguri și defensivi – preocupați să încerce să-și protejeze imaginea de sine superioară.

Narcisiștii vulnerabili, care încearcă constant să minimizeze eșecul, sunt, în mod firesc, mult mai puțin fericiți decât colegii lor grandioși și predispuși atât la anxietate, cât și la depresie. „Narcisistul vulnerabil tinde să fie foarte fragil și nu poate accepta criticile”, explică Hart.

Narcisismul vine din dorința de statut social

Un studiu recent, care a evaluat nivelurile de narcisism la 676 de adulți din SUA, a arătat că atât narcisiștii grandioși, cât și cei vulnerabili sunt motivați de dorința de statut social. Dar, spre deosebire de narcisiștii grandioși, vulnerabili simt că nu au primit statutul pe care îl merită.

Autorii au concluzionat că, prin urmare, narcisiștii vulnerabili se pot retrage din competiția cu ceilalți dacă suspectează că nu vor reuși. ​​„Acest lucru poate duce la un stres sporit și la sentimente mai mari de rușine”, spune Hart.

Conform aceluiași studiu, narcisiștii vulnerabili simt, de asemenea, că nu sunt atât de incluși în grupurile sociale pe cât și-ar dori. (Narcisiștii grandioși nu erau deloc interesați de incluziune. Sunt pur și simplu prea buni pentru plebe.)

În cele din urmă, ambele tipuri de narcisiști ​​se simt superiori și îndreptățiți și pot petrece mult timp având fantezii despre propriul succes, fie că este vorba de putere sau frumusețe. Tipul vulnerabil poate fi însă mai puțin deschis în privința unor astfel de fantezii și poate reacționa furios atunci când imaginea lor de sine este amenințată de critici sau competiție.

„Nu știi când vor exploda”, spune Hart. Dar când au în minte răzbunarea, narcisiștii vulnerabili sunt mai des pasiv-agresivi decât conflictuali.

Deși nu există încă multe cercetări în acest sens, vă puteți imagina cum s-ar putea manifesta acest lucru într-un mediu de lucru.