O ploaie chimică invizibilă cade peste întreaga planetă

Conform unui nou studiu, unele dintre substanțele care au înlocuit substanțele chimice dăunătoare pentru stratul de ozon sunt acum responsabile de răspândirea pe glob a unor cantități mari dintr-o „substanță chimică eternă” persistentă, potrivit ScienceDaily.

Cercetătorii estimează că substanțele chimice care au anumite anestezice au determinat depunerea a aproximativ 335.500 de tone de acid trifluoroacetic (TFA) din atmosferă pe suprafața Pământului între 2000 și 2022.

Concluziile sugerează că problema continuă să se agraveze. Deoarece unele dintre aceste substanțe chimice de înlocuire rămân în atmosferă timp de zeci de ani, se preconizează că poluarea cu TFA va continua să crească.

Oamenii de știință estimează că producția anuală de TFA din aceste surse ar putea atinge un nivel maxim la un moment dat între 2025 și 2100.

Ce este TFA și de unde provine?

Studiul a utilizat modele avansate de „transport chimic” pentru a urmări modul în care substanțele chimice se deplasează prin atmosferă, reacționează cu alte substanțe și, în cele din urmă, se depun înapoi pe Pământ.

Folosind această abordare, cercetătorii au calculat cât TFA se produce atunci când hidroclorofluorocarburile (HCFC), hidrofluorocarburile (HFC) și substanțele chimice utilizate în anestezicele inhalatorii se descompun în atmosferă.

HCFC-urile și HFC-urile au fost utilizate pe scară largă în sistemele de refrigerare și de climatizare. Deși acești compuși, cunoscuți sub numele de gaze F, sunt eliminați treptat (în conformitate cu Protocolul de la Montreal și cu ulterioara Amendamentul de la Kigali), concentrațiile lor atmosferice continuă să crească.

TFA face parte dintr-o familie mai largă de substanțe chimice sintetice numite substanțe alchilice per- și polifluorurate (PFAS). PFAS sunt cunoscute în mod obișnuit ca substanțe chimice „etern”, deoarece rezistă la descompunere și pot rămâne în mediu pentru perioade extrem de lungi.

Preocupări privind mediul și sănătatea umană

Unele agenții susțin că nivelurile actuale din mediu sunt sub pragurile care ar putea dăuna oamenilor.

Cu toate acestea, îngrijorările persistă, deoarece TFA continuă să se acumuleze și poate fi extrem de dificil de eliminat odată ce a pătruns în mediu.

Această acumulare crescândă a determinat apeluri pentru ca TFA să fie considerată o potențială amenințare la adresa limitelor planetare.

Urmărirea TFA pe tot globul

Pentru a-și testa calculele, echipa a comparat estimările modelate ale producției de TFA (din descompunerea chimică) și depunerea acestora cu observațiile din lumea reală, inclusiv măsurătorile apei de ploaie și carotele de gheață din Arctica.

Modelul a încorporat date dintr-o rețea mondială de monitorizare care urmărește concentrațiile atmosferice ale gazelor sursă și distribuția lor geografică.

Pe măsură ce aceste gaze reacționează cu alți compuși atmosferici, ele se descompun în cele din urmă și formează TFA.

Cercetătorii au inclus, de asemenea, modele meteorologice realiste în simulările lor. TFA se poate întoarce la suprafața Pământului prin precipitații sau se poate depune direct din atmosferă pe uscat și apă.