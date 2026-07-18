Premieră absolută în căutarea vieții extraterestre: Astronomii au detectat atmosferă pe o planetă stâncoasă din zona locuibilă a unei stele

Astronomii au detectat, pentru prima dată, o atmosferă în jurul unei planete stâncoase aflate în zona locuibilă a unei alte stele, relatează redimin.cl.

Descoperirea, realizată cu ajutorul unui telescop din Chile, transformă planeta LHS 1140 b într-una dintre cele mai promițătoare ținte pentru viitoarele cercetări privind posibilitatea existenței vieții în afara Sistemului Solar.

O premieră pentru astronomi

LHS 1140 b este un super-Pământ situat la aproximativ 48 de ani-lumină de Terra și orbitează în jurul unei pitice roșii.

Cercetătorii au detectat heliu care se desprinde din straturile superioare ale atmosferei sale, semn că planeta a reușit să își păstreze învelișul gazos timp de miliarde de ani, în ciuda radiațiilor emise de steaua sa.

Până acum, astronomii identificaseră mai multe planete stâncoase aflate în zone locuibile, însă niciuna nu fusese confirmată ca având o atmosferă.

De ce este importantă atmosfera

Prezența unei atmosfere este esențială pentru ca o planetă să poată menține condiții favorabile apariției apei lichide.

Atmosfera reglează temperatura, protejează suprafața de radiații și poate crea un efect de seră care face posibilă existența unor condiții stabile.

Cercetătorii subliniază însă că descoperirea nu înseamnă că planeta găzduiește viață și nici că are oceane.

„Zona locuibilă” indică doar regiunea în care, în anumite condiții atmosferice, apa lichidă ar putea exista la suprafață.

Descoperirea a fost făcută cu un telescop din Chile

Semnalul a fost detectat cu spectrograful în infraroșu WINERED, instalat pe Telescopul Magellan Clay de la Observatorul Las Campanas, în nordul statului Chile.

Instrumentul analizează lumina stelei atunci când planeta trece prin fața acesteia. O parte din lumină traversează atmosfera planetei, iar elementele chimice prezente lasă o „amprentă” specifică.

În cazul lui LHS 1140 b, cercetătorii au identificat heliu metastabil, un tip de heliu întâlnit frecvent în gazele care scapă din atmosfera unei planete în spațiu.

Ce se știe despre LHS 1140 b

Planeta are o masă de aproximativ 5,6 ori mai mare decât cea a Pământului și un diametru de aproape 1,7 ori mai mare.

Ea își încheie orbita în jurul stelei în doar 24,7 zile și primește aproximativ 42% din energia solară pe care o primește Pământul.

Temperatura de echilibru este estimată la aproximativ minus 47 de grade Celsius, însă valoarea reală de la suprafață ar putea fi diferită, în funcție de compoziția atmosferei.

Ce urmează

Deocamdată, oamenii de știință nu au confirmat existența apei, a dioxidului de carbon, a vaporilor de apă sau a altor molecule care ar putea indica un mediu favorabil vieții.

Următoarele observații vor încerca să determine compoziția straturilor inferioare ale atmosferei și să stabilească dacă planeta are nori, oceane sau o suprafață stâncoasă.

Chiar dacă LHS 1140 b nu poate fi considerată un „al doilea Pământ”, descoperirea demonstrează că planetele stâncoase din zonele locuibile pot păstra atmosfere stabile timp de miliarde de ani, ceea ce reprezintă un pas important în căutarea unor lumi potențial locuibile.