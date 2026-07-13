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Aplicație unică în Europa, creată de un elev de 15 ani din Brașov: reunește servicii precum transport, livrări și reparații

Un elev de 15 ani din Brașov a dezvoltat Helpium, o aplicație care își propune să reunească într-o singură platformă servicii precum livrarea de mâncare, transportul de persoane, curățenia, reparațiile, mutările și cumpărăturile.
Aplicație unică în Europa, creată de un elev de 15 ani din Brașov: reunește servicii precum transport, livrări și reparații
Laura Buciu
13 iul. 2026, 10:20, Economic
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Luca Tacea spune că a început să lucreze la proiect în urmă cu aproximativ un an, cu gândul de a simplifica modul în care utilizatorii găsesc și contractează diverse servicii.

„Astăzi, dacă îți crapă o țeavă, cauți pe internet, suni cinci instalatori, trei nu răspund, unul vine peste trei zile. Helpium elimină complet acest proces. Deschizi aplicația, ceri un instalator, iar la ora stabilită de tine cineva îți bate la ușă”, afirmă adolescentul.

Potrivit acestuia, platforma funcționează pe un model similar aplicațiilor de ride-sharing și livrare de mâncare, în care solicitările utilizatorilor sunt preluate de prestatori disponibili în zonă, iar plata și evaluarea serviciilor se realizează direct în aplicație.

Luca Tacea susține că Helpium este primul „super-app” de servicii din Europa care urmărește să integreze într-o singură aplicație o gamă variată de servicii pentru locuință și activitățile de zi cu zi. Această afirmație reprezintă poziția dezvoltatorului și nu este confirmată independent.

Adolescentul spune că, pe lângă dezvoltarea tehnică a aplicației, a fost implicat în toate etapele lansării proiectului, de la concept și documentație până la colaborarea cu partenerii și publicarea în magazinele de aplicații. Din cauza vârstei sale, compania este administrată legal de membrii familiei.

Pe lângă activitatea de antreprenoriat, Luca Tacea a absolvit Școala Gimnazială Nr. 6 „Iacob Mureșianu” din Brașov ca șef de promoție, cu media generală 10, și a obținut media 9,50 la Evaluarea Națională.

Lansarea publică a aplicației Helpium va avea loc pe 18 iulie, la Coresi Shopping Resort din Brașov, în cadrul unui eveniment deschis publicului.

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