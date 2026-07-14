Forțele Aeriene Române amână Spotters Day din cauza vremii

Organizatorii au explicat că decizia a fost luată din cauza prognozei meteo nefavorabile. „Siguranţa zborului, a participanţilor şi calitatea experienţei rămân priorităţile noastre, iar vremea instabilă prognozată pentru săptămâna curentă nu ne permite desfăşurarea activităţii în condiţii de siguranţă”, au transmis Forţele Aeriene Române.

Evenimentul va fi reprogramat

Amânarea a fost decisă în urma consultărilor cu specialiștii meteorologi, echipa de conducere a zborului și reprezentanții Salvamont și ai Jandarmeriei Române.

Potrivit Forțelor Aeriene Române, evenimentul va fi reprogramat pentru o dată care va fi anunțată ulterior.

Survoluri deasupra Crucii Eroilor de pe Caraiman

Evenimentul „Spotters Day” este organizat de Forțele Aeriene Române în preajma Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene, sărbătorită anual la 20 iulie, de Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul, ocrotitorul spiritual al piloților.

Dedicat pasionaților de aviație și fotografilor specializați în surprinderea aeronavelor în zbor (spotteri), evenimentul oferă participanților ocazia de a fotografia aeronave militare române și aliate în timpul survolurilor și evoluțiilor aeriene desfășurate în zona monumentului Crucea Eroilor Neamului de pe Vârful Caraiman.

Ediția 2026: de la Black Hawk la Eurofighter Typhoon

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, la ediția din acest an vor participa aeronave ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv avioane de antrenament EXTRA-300 și IAK-52, elicoptere IAR-330, SA-365 Dauphin, EC-135 și S-70M Black Hawk, aeronave de transport An-30, C-130 Hercules și C-27J Spartan, precum și avioane de luptă IAR-99 și F-16 Fighting Falcon. Programul include și survolul unui avion Eurofighter Typhoon al unui stat aliat NATO.

Ediția din 2026 este cea de-a treia. Și ediția precedentă a fost afectată de vremea nefavorabilă: programată inițial pentru 15 iulie 2025, aceasta a fost amânată și s-a desfășurat la finalul lunii august, când condițiile meteorologice au permis survolarea Văii Prahovei și a monumentului Crucea Eroilor de pe Vârful Caraiman.