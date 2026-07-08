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Șefa ANPDPD, Alexandra Zară, eliberată din funcție: „Am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru”

Președinta Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), Alexandra Zară, a anunțat miercuri că ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, i-a comunicat că eliberează din funcție. Potrivit acesteia, decizia are legătură cu faptul că nu l-a informat în prealabil despre operațiunea DIICOT din 30 iunie în centrele pentru persoane cu dizabilități din județul Bihor.
Șefa ANPDPD, Alexandra Zară, eliberată din funcție: „Am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru”
sursa foto: Facebook Alexandra Zară
Maria Miron
08 iul. 2026, 17:06, Politic
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„Cu puțin timp în urmă, ministrul Pîslaru mi-a comunicat că, în cursul zilei de astăzi, mă va elibera din funcție”, a anunțat Alexandra Zară într-o postare publicată pe Facebook.

„Motivul invocat pentru revocarea mandatului meu este lipsa unei informări prealabile privind acțiunea din 30 iunie”, a transmis șefa ANPDPD.

„Am ales să respect legea”

Alexandra Zară susține însă că nu l-a informat pe ministru deoarece procurorii i-au cerut în mod expres să păstreze confidențialitatea operațiunii.

„Când organele de urmărire penală mi-au solicitat sprijinul și mi-au transmis expres că am obligația de a păstra confidențialitatea, pentru a nu pune în pericol cercetarea penală, am ales să respect legea și să nu îl informez pe ministru. Dacă aș fi făcut asta, aș fi săvârșit o infracțiune, potrivit Codului penal”, a explicat Alexandra Zară.

Ea spune că este împăcată cu decizia și că își încheie mandatul „cu capul sus și cu argumente” și a anunțat că își va prezenta public poziția privind încetarea mandatului miercuri după-amiază.

Vizite în Olt, Mehedinți și Gorj

Alexandra Zară a precizat că, în ultimele două zile, a continuat vizitele în centrele în care au fost relocate persoanele adulte cu dizabilități, ajungând în județele Olt, Mehedinți și Gorj pentru a verifica dacă acestea beneficiază de condiții corespunzătoare de cazare, hrană, igienă, îngrijire și tratament medical.

„De la începutul procesului de relocare a persoanelor adulte cu dizabilități în servicii sociale licențiate, mi-am luat angajamentul că voi urmări personal ca acești oameni să fie bine. Am vrut să verific direct cum se simt, ce nevoi au, ce își doresc și dacă există elemente care impun măsuri suplimentare”, a scris Zară.

Alexandra Zară conduce Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități din iulie 2025. Anterior, a fost consilier în cadrul Cancelariei prim-ministrului și a activat în organizația de tineret a PSD.

La 30 iunie, procurorii DIICOT au efectuat percheziții la locațiile în care erau cazate persoane vulnerabile aflate în grija lui Viorel Pașca, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și complicitate la aceste infracțiuni. În urma operațiunii, persoanele adulte cu dizabilități găsite în aceste locații au fost relocate în servicii sociale licențiate din mai multe județe.

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