Rusia transmite că este deschisă dialogului cu UE dar respinge ultimatumurile europene

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a afirmat că „bunul-simț” impune necesitatea unor contacte cu statele europene, având în vedere „numărul enorm de chestiuni complexe” aflate pe agenda internațională, scrie Reuters.

Avertismentul Kremlinului

Peskov a subliniat însă că europenii trebuie să își schimbe fundamental abordarea față de Moscova. „Ei pornesc de la o concepție greșită gravă, aceea că negocierile cu Rusia trebuie purtate dintr-o poziție de forță și pe baza presupusei slăbiciuni a Rusiei.

Astfel de discursuri nu vor duce nicăieri”, a declarat oficialul rus, într-un ton dur.

Anterior, președintele rus Vladimir Putin afirmase că este deschis la discuții cu guvernele europene, dar că acestea ar trebui să facă primul pas, întrucât UE a fost cea care a întrerupt relațiile diplomatice.

De la începutul invaziei în Ucraina, Uniunea Europeană a impus 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Rusia și dialogul cu UE fără ultimatumuri, pe fondul inițiativelor diplomatice recente

După ce timp de peste un an a evitat contactele directe cu Moscova și a lăsat în mare parte medierea conflictului în seama fostului președinte american Donald Trump, UE a început recent să tatoneze reluarea comunicării. Biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat existența unor „contacte succinte la nivel diplomatic” cu Kremlinul.

Totodată, cancelarul austriac Christian Stocker a declarat într-un interviu pentru Financial Times că Uniunea Europeană ar trebui să valorifice „impulsul” negocierilor de pace din Ucraina pentru a relua discuțiile cu Putin.

Inițiativa diplomatică a scos însă la iveală divergențe între liderii europeni, unii dintre aceștia acuzând lipsa de coordonare și cerând menținerea presiunii asupra Moscovei. În paralel, conflictul continuă să se intensifice. Ucraina susține că își îmbunătățește poziția militară prin atacuri masive cu drone în interiorul Rusiei, vizând rafinării, porturi și infrastructură strategică.

Moscova respinge aceste afirmații și avertizează că va continua operațiunile militare dacă nu se va ajunge la o soluție diplomatică. Vineri, autoritățile ruse au confirmat moartea unei fetițe de opt ani într-un atac cu drone asupra regiunii Moscovei, în urma căruia o rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări pentru a doua oară în trei zile.