Prima pagină » Știri externe » Rusia transmite că este deschisă dialogului cu UE dar respinge ultimatumurile europene

Rusia transmite că este deschisă dialogului cu UE dar respinge ultimatumurile europene

Rusia a transmis vineri că este dispusă să reia dialogul cu țările europene, însă nu va accepta negocieri bazate pe presiuni sau ultimatumuri, în contextul în care UE analizează posibilitatea reluării contactelor diplomatice cu Moscova, după mai bine de doi ani de distanțare cauzată de războiul din Ucraina.
Rusia transmite că este deschisă dialogului cu UE dar respinge ultimatumurile europene
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 iun. 2026, 16:13, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care a afirmat că „bunul-simț” impune necesitatea unor contacte cu statele europene, având în vedere „numărul enorm de chestiuni complexe” aflate pe agenda internațională, scrie Reuters.

Avertismentul Kremlinului

Peskov a subliniat însă că europenii trebuie să își schimbe fundamental abordarea față de Moscova. „Ei pornesc de la o concepție greșită gravă, aceea că negocierile cu Rusia trebuie purtate dintr-o poziție de forță și pe baza presupusei slăbiciuni a Rusiei.

Astfel de discursuri nu vor duce nicăieri”, a declarat oficialul rus, într-un ton dur.

Anterior, președintele rus Vladimir Putin afirmase că este deschis la discuții cu guvernele europene, dar că acestea ar trebui să facă primul pas, întrucât UE a fost cea care a întrerupt relațiile diplomatice.

De la începutul invaziei în Ucraina, Uniunea Europeană a impus 20 de pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Rusia și dialogul cu UE fără ultimatumuri, pe fondul inițiativelor diplomatice recente

După ce timp de peste un an a evitat contactele directe cu Moscova și a lăsat în mare parte medierea conflictului în seama fostului președinte american Donald Trump, UE a început recent să tatoneze reluarea comunicării. Biroul președintelui Consiliului European, Antonio Costa, a confirmat existența unor „contacte succinte la nivel diplomatic” cu Kremlinul.

Totodată, cancelarul austriac Christian Stocker a declarat într-un interviu pentru Financial Times că Uniunea Europeană ar trebui să valorifice „impulsul” negocierilor de pace din Ucraina pentru a relua discuțiile cu Putin.

Inițiativa diplomatică a scos însă la iveală divergențe între liderii europeni, unii dintre aceștia acuzând lipsa de coordonare și cerând menținerea presiunii asupra Moscovei. În paralel, conflictul continuă să se intensifice. Ucraina susține că își îmbunătățește poziția militară prin atacuri masive cu drone în interiorul Rusiei, vizând rafinării, porturi și infrastructură strategică.

Moscova respinge aceste afirmații și avertizează că va continua operațiunile militare dacă nu se va ajunge la o soluție diplomatică. Vineri, autoritățile ruse au confirmat moartea unei fetițe de opt ani într-un atac cu drone asupra regiunii Moscovei, în urma căruia o rafinărie de petrol a fost cuprinsă de flăcări pentru a doua oară în trei zile.

Recomandarea video

Protest în Piața Victoriei astăzi de la ora 19.00: „România e sub asediu. Este nevoie IAR de fiecare dintre noi”
G4Media
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.ro
Ștefan Popescu, analiză la cald. Ce a contat cu adevărat la summitul G7 de la Évian. Decriptarea mesajului lui Trump: „I am the Boss”
Gandul
O însoțitoare de zbor îl dă de gol pe Traian Băsescu. Ce ar fi făcut în avion
Cancan
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport
Statul nu s-a ținut de promisiune și nu a crescut redevențele Petrom cu 40%
Libertatea
DUREROS! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până în ultima clipă: „O să râdeți, dar e dependent de...”
CSID
2026: Ce se întâmplă dacă circuli cu motocultorul pe un Drum Național. Contează dacă ai permis auto?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da