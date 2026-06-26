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Greșeala USR este că vede politica drept un mijloc de existență, spune fostul președinte ANI

Fostul președinte al Agenției Naționale de Integritate (ANI), Horia Georgescu, a criticat vineri modul în care funcționează USR, susținând că una dintre principalele greșeli ale partidului este că mulți dintre membrii săi privesc politica drept „un mijloc de existență”. El consideră că formațiunea și-ar putea recâștiga locul în politica românească dacă ar reveni la valorile care au stat la baza înființării sale.
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Maria Miron
26 iun. 2026, 14:06, Politic
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În emisiunea Mediafax „Off the Record”, Horia Georgescu a precizat că USR este un partid format din oameni pregătiți, însă consideră că acesta este afectat de un „sentiment elitist de superioritate”, care l-a îndepărtat de principiile de la care a pornit.

„Dacă vor ieși din mecanica asta, se vor întoarce la valorile care au lansat acest partid, dar real, sincer, deschis, nu pe sinecuri, nu pe păstrarea cu orice preț a puterii în partid, și o alternanță sănătoasă, democratică, cred că USR are un loc în politica românească foarte bine stabilit”, a declarat fostul șef al ANI.

„Politica mare se face atunci când nu vrei să trăiești din politică”

Potrivit lui Horia Georgescu, principala problemă a USR este modul în care o parte dintre membrii partidului înțeleg rolul politicii.

„Eu cred că greșeala USR este că ei văd politica ca un mijloc de existență. Un mijloc de a-și câștiga o pâine”, a afirmat acesta, adăugând că e „greșit” faptul că mulți sunt angajați la USR.

Fostul președinte al ANI a adăugat că politica ar trebui făcută din vocație, nu ca o profesie de care depinde existența celui care o practică.

„Politica mare se face atunci când nu vrei să trăiești din politică. Și o faci pentru că ai vocație, pentru că îți iubești țara și vrei să schimbi niște lucruri. Să lași ceva în urmă”, a spus Georgescu.

Georgescu: Dorința de a trăi din politică este greșită

În opinia sa, deși în USR există oameni inteligenți și bine pregătiți, partidul este afectat de dorința unor membri de a-și construi cariera exclusiv în jurul funcțiilor politice.

„La USR sunt oameni inteligenți. Sunt oameni cu școli. Dar sentimentul ăsta elitist și dorința asta de a lua un salariu de la partid sau dintr-o instituție publică și bazându-se doar pe asta, cred că este profund greșit”, a concluzionat Horia Georgescu.

Referindu-se la Cristian Ghinea, unul dintre cei mai influenți lideri ai USR, Horia Georgescu a spus că îl cunoaște din perioada în care acesta activa în sectorul ONG și că, în opinia sa, „s-a radicalizat foarte mult”, deși îl consideră „un om foarte inteligent”.

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