Greșeala USR este că vede politica drept un mijloc de existență, spune fostul președinte ANI

În emisiunea Mediafax „Off the Record”, Horia Georgescu a precizat că USR este un partid format din oameni pregătiți, însă consideră că acesta este afectat de un „sentiment elitist de superioritate”, care l-a îndepărtat de principiile de la care a pornit.

„Dacă vor ieși din mecanica asta, se vor întoarce la valorile care au lansat acest partid, dar real, sincer, deschis, nu pe sinecuri, nu pe păstrarea cu orice preț a puterii în partid, și o alternanță sănătoasă, democratică, cred că USR are un loc în politica românească foarte bine stabilit”, a declarat fostul șef al ANI.

„Politica mare se face atunci când nu vrei să trăiești din politică”

Potrivit lui Horia Georgescu, principala problemă a USR este modul în care o parte dintre membrii partidului înțeleg rolul politicii.

„Eu cred că greșeala USR este că ei văd politica ca un mijloc de existență. Un mijloc de a-și câștiga o pâine”, a afirmat acesta, adăugând că e „greșit” faptul că mulți sunt angajați la USR.

Fostul președinte al ANI a adăugat că politica ar trebui făcută din vocație, nu ca o profesie de care depinde existența celui care o practică.

„Politica mare se face atunci când nu vrei să trăiești din politică. Și o faci pentru că ai vocație, pentru că îți iubești țara și vrei să schimbi niște lucruri. Să lași ceva în urmă”, a spus Georgescu.

Georgescu: Dorința de a trăi din politică este greșită

În opinia sa, deși în USR există oameni inteligenți și bine pregătiți, partidul este afectat de dorința unor membri de a-și construi cariera exclusiv în jurul funcțiilor politice.

„La USR sunt oameni inteligenți. Sunt oameni cu școli. Dar sentimentul ăsta elitist și dorința asta de a lua un salariu de la partid sau dintr-o instituție publică și bazându-se doar pe asta, cred că este profund greșit”, a concluzionat Horia Georgescu.

Referindu-se la Cristian Ghinea, unul dintre cei mai influenți lideri ai USR, Horia Georgescu a spus că îl cunoaște din perioada în care acesta activa în sectorul ONG și că, în opinia sa, „s-a radicalizat foarte mult”, deși îl consideră „un om foarte inteligent”.