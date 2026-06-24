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„It doesn’t exist”. Cătălin Predoiu semnalează restanțele României în raport cu SUA

Vicepremierul Cătălin Predoiu vorbește, în ziua în care Ambasada SUA la București celebrează „Independence Day”, despre restanțele României în raport cu cel mai important partener strategic al său, SUA. Predoiu a făcut recent un turneu politic în SUA, întâlnindu-se cu mulți oficiali ai administrației Donald Trump.
Sorina Matei
24 iun. 2026, 17:00, Politic
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Investițiile americane ar însemna și securitate militară gratuită atașată. Întregul „oraș politic” se va regrupa astăzi la recepția Ambasadei SUA pentru a celebra „Independence Day”. Curând va fi 4th of July, Ziua SUA.
În câteva zile, establishment-ul politic românesc va declanșa o „ploaie” de declarații despre importanța Parteneriatului Strategic cu SUA. Cod portocaliu, cel puțin!
În general, ne vom felicita reciproc și ne vom bate amical pe spate, mulțumiți și încrezători. O să fie bine!”, arată Predoiu.
Vicepremierul Cătălin Predoiu atrage atenția asupra proiectelor stagnate ale României în raport cu SUA:
„In the meantime: Proiecte economice strategice cu SUA stagnate sau întârziate de ani de zile:
  • Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, SMR, Coridorul Vertical.
  • Investiții și achiziții americane incluse în SAFE: nesemnificative; se poate spune acum „almost zero”, principalul proiect fiind blocat deocamdată.
  • Proiecte strategice posibile, dar încă neinițiate: Portul Constanța, centre de date, incubatoare de afaceri, AI, minerale rare.
  • Ultima vizită substanțială a unui oficial român la Washington: cu luni de zile în urmă.
  • Guvern cu puteri depline care să recupereze întârzierile: „it doesn’t exist”.
Nu vreau să spun că e cineva de vină; orice individualizare ar fi superficială și incorectă. Este un rezultat colectiv. Subliniez că, în România, ar fi cazul să trecem de la vorbe la fapte, totuși. God bless Romania, the USA and our Strategic Partnership!”, încheie  Predoiu.
În februarie 2026, Cătălin Predoiu a făcut o vizită oficială în Statele Unite ale Americii în și s-a întâlnit cu oficiali de rang înalt ai administrației americane pentru a discuta despre securitate, combaterea criminalității și programul Visa Waiver.
Ca vicepremier al României și ministru de Interne, Cătălin Predoiu a avut întâlniri oficiale cu Pamela Bondi, Procurorul General al SUA de la acea vreme, Kristi Noem – Secretarul american pentru Securitate Internă (DHS) de la avea vreme, Tulsi Gabbard – Directoarea Comunității Naționale de Informații (ODNI), recent demisionară și cu Kash Patel – Directorul FBI, un apropiat al președintelui SUA, Donald Trump.

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