Cătălin Predoiu spune că PNL s-a îndepărtat de principala sa bază electorală: „Din opoziție nu poți scoate o țară din criză”

Cătălin Predoiu a scris, într-o postare pe Facebook, că a realizat recent o cercetare privind legătura dintre politicile guvernamentale promovate de PNL în ultimii zece ani și baza electorală a partidului.

„Concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală – antreprenorii și capitalul românesc, cei care creează locuri de muncă și generează venituri la buget – nu prin simpla participare la guvernare, ci prin politicile pe care le-a promovat”, a transmis Predoiu.

„Din opoziție nu poți scoate o țară din criză”

El susține că scăderea susținerii electorale a PNL nu a fost cauzată de participarea la guvernare alături de USR, PSD sau ambele partide, ci de conținutul politicilor adoptate.

„Problema nu era rămânerea la guvernare alături de un anumit partid, dacă generai politicile corecte pentru recâștigarea bazei electorale și scoaterea țării din criză”, a mai scris fostul prim-vicepreședinte al PNL.

El susține că soluția ar fi fost „politicile bine țintite pentru antreprenoriat, dezvoltarea proiectelor administrației locale și capacitatea de producție națională”, inclusiv prin „proiecte de coproducție cu parteneri strategici interesați”.

„Din opoziție nu poți scoate o țară din criză”, a subliniat Cătălin Predoiu.

„Dar majoritatea partidului a decis acum o lună că este mai bine să ne întărim în opoziție și să salvăm țara peste trei ani. Între timp, se pare că opinia s-a schimbat spre guvernare, tant mieux”, a scris acesta.

Predoiu: România are nevoie de un model economic propriu

Cătălin Predoiu afirmă că România a funcționat în ultimii ani pe baza unui model economic „construit din mers”.

„România a funcționat în ultimii ani pe baza unui model economic construit din mers, exclusiv în jurul câtorva piloni: consumul (bazat în mare măsură pe importuri), fondurile europene (PNRR), Programul Anghel Saligny și investițiile străine, acestea din urmă într-o manieră timidă și fără un plan coerent de stimulare a sectoarelor strategice pentru România”, a precizat ministrul interimar de Interne.

Potrivit acestuia, modelul economic a fost bazat în mare parte pe politici generate la Bruxelles, care au avut efecte pozitive, dar trebuie completate printr-un efort național de creație și producție.

„A fost, în esență, un model construit din mers și axat, în mare parte, pe politici generate la Bruxelles, care au avut efectele lor pozitive, dar care trebuie completate cu efort național de creație și producție”, a scris fostul prim-vicepreședinte al PNL.

Predoiu susține că România are nevoie de un model economic propriu, construit pe dezvoltarea antreprenoriatului local și pe atragerea investițiilor străine directe.

„Am susținut că România are nevoie de un model economic propriu, construit pe dezvoltarea antreprenoriatului local și pe un program ambițios de atragere a investițiilor străine directe, după definirea clară a profilului economic al țării către care dorim să evoluăm”, a mai transmis acesta.

Predoiu spune că nu vrea să alimenteze tensiunile din partid

Cătălin Predoiu mai spune că a amânat publicarea studiului privind PNL și baza sa electorală, pentru ca acesta să nu fie interpretat drept un pretext politic în contextul tensiunilor recente din partid.

„Este posibil să îl public în perioada următoare, atunci când se vor mai tempera pasiunile, tensiunile și jignirile din dezbaterea internă a partidului”, a adăugat acesta.

Predoiu spune că scopul său este să contribuie la o dezbatere rațională în PNL.

„Scopul meu rămâne același: să contribui la consolidarea laturii raționale a dezbaterilor din PNL, nu a celei emoționale sau iraționale”, a transmis Cătălin Predoiu.