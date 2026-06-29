Tabăra anti-Bolojan din PNL pregătește Partidul Liberal-Conservator. Surse G4media: Disidenții ar urmări să se așeze în spatele președintelui Nicușor Dan

Contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL vor să își creeze o platformă în interiorul partidului, prin care să continue contestarea actualei conduceri liberale, potrivit G4Media, care citează surse din partid.

În cazul în care vor fi forțați să plece din PNL, contestatarii lui Bolojan iau în calcul înființarea unui nou partid, care s-ar putea numi Partidul Liberal-Conservator, au declarat sursele pentru G4media.

Printre inițiatorii platformei s-ar afla Alina Gorghiu, Hubert Thuma, Nicoleta Pauliuc, Adrian Veștea, Ionuț Stroe și Monica Anisie. Mișcarea ar urma să funcționeze, într-o primă etapă, în interiorul PNL, ca instrument de presiune împotriva liniei impuse de Ilie Bolojan după Congresul extraordinar al partidului.

Miza: ruperea PNL de alianța cu USR și UDMR

Potrivit surselor citate de G4Media, platforma ar avea ca obiectiv continuarea presiunii asupra conducerii PNL pentru schimbarea direcției politice și ruperea liberalilor de alianța cu USR și UDMR.

În paralel, disidenții ar urmări să se așeze în spatele președintelui Nicușor Dan și să se transforme într-o construcție politică prezidențială. În scenariile discutate în tabăra anti-Bolojan ar intra inclusiv o posibilă coagulare cu PMP, condus de Eugen Tomac, cu alte facțiuni parlamentare și cu parlamentari nemulțumiți din AUR.

De ce numele „liberal-conservator” nu este întâmplător

Alegerea numelui „liberal-conservator” pentru viitoarea platformă sau pentru un eventual partid nu este întâmplătoare. În ultimele luni, mai mulți membri ai taberei anti-Bolojan au acuzat actuala conducere că ar fi împins PNL spre o apropiere prea mare de USR și spre politici considerate de ei progresiste.

În aceeași logică se înscrie și mesajul recent al lui Cătălin Predoiu, fost prim-vicepreședinte al PNL și unul dintre liberalii care s-au poziționat în favoarea soluției Veștea. Predoiu a susținut că PNL nu a pierdut sprijin electoral pentru că a guvernat cu un partid sau altul, ci pentru că s-a îndepărtat de baza sa tradițională.

„Concluzia este că partidul s-a îndepărtat treptat de principala sa bază electorală – antreprenorii şi capitalul românesc, cei care creează locuri de muncă şi generează venituri la buget – nu prin simpla participare la guvernare, ci prin politicile pe care le-a promovat”, a transmis Predoiu.

Platforma liberal-conservatoare ar urma să fie prezentată ca o încercare de recuperare a unei identități tradiționale a PNL, în opoziție cu linia Bolojan, care mizează pe ruperea de PSD și pe o apropiere de USR și UDMR.

Cum s-a ajuns aici. Scandalul Veștea a adâncit ruptura din PNL

Conflictul intern a explodat după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, fără o consultare prealabilă cu conducerea PNL. Ilie Bolojan a calificat atunci decizia drept o acțiune ostilă la adresa partidului.

Deși conducerea PNL a refuzat să susțină formula Veștea, o parte dintre liberalii din tabăra contestatară s-au poziționat în favoarea premierului desemnat. Guvernul Veștea a fost însă respins în Parlament, nereușind să strângă majoritatea necesară pentru învestire.

După eșecul din Parlament, Ilie Bolojan și-a consolidat poziția la Congresul extraordinar al PNL, unde a fost reconfirmat la șefia partidului. Congresul a adoptat și decizii prin care a pregătit terenul pentru sancționarea celor care au susținut proiectul Veștea împotriva liniei oficiale a partidului.

Mai mulți liberali din tabăra contestatară au cerut în instanță suspendarea și anularea hotărârilor adoptate de Congresul PNL. O decizie a tribunalului este așteptată mâine, 30 iunie.