Calculele partidelor pe Guverne minoritare în ziua consultărilor de la Cotroceni

Consultările declanșate de președintele Nicușor Dan, în vederea desemnării unui nou premier care să reușească să obțină o nouă majoritate guvernamentală, au determinat principalele partide politice să-și facă noi calcule.

Polul de dreapta: Guvern minoritar de dreapta cu premier comun. UDMR: fără Ilie Bolojan

PNL, USR și UDMR nu vor merge împreună la consultările cu președintele Dan, deși cele 3 partide au activat până acum, în plină criză politică, ca un pol de dreapta. Liderii celor 3 partide se consultă însă în vederea unei poziționări, în mare parte comună, pe viitoarea soluție guvernamentală.

Surse politice susțin că cele 3 partide vor cere la consultări formarea unui guvern minoritar de dreapta, cu un premier comun, desemnat de președintele Nicușor Dan.

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat zilele trecute că UDMR ar vota un guvern PNL-USR-UDRM dar fără Ilie Bolojan premier dar și un guvern minoritar PSD, cu o susținere transparentă în Parlament.

Ilie Bolojan, președintele PNL, a spus și astăzi că Partidul Național Liberal își menține propunerea privind învestirea unui guvern minoritar, bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni.

„România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline. Un guvern construit pe transparență, reguli clare și respect pentru principiile democratice. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele. Ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate nu poate rezista.

PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Dar o soluție corectă, asumată, transparentă și construită în interesul real al României”, spune Bolojan.

Liderii USR sunt însă de altă părere și nu ar fi înclinați să voteze un guvern minoritar al PSD.

PSD: Guvern minoritar dar cu premier PSD. Nu votează guvern minoritar PNL – USR – UDMR

De cealaltă parte, și PSD ia în calcul un guvern minoritar, dar în jurul PSD.

Șeful PSD, Sorin Grindeanu, a spus aseară că PSD nu fuge de responsabilitatea guvernării dacă președintele Nicușor Dan îi va încredința mandatul în urma unor noi consultări.

„Eu vă spun un lucru, la cum știu eu Partidul Social Democrat, că îl știu bine. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar (…). Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă o să venim în fața Parlamentului, dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a declarat Sorin Grindeanu.

Nicușor Dan: „E posibil să avem un guvern minoritar”

Pe 16 aprilie, într-o emisiune la Europa FM, președintele Nicușor Dan nu a exclus ideea unui guvern minoritar, dar a prezentat riscurile acestuia:

„E posibil să avem un guvern minoritar. Întrebarea este, un guvern minoritar, la un moment dat, va avea nevoie de o susținere în Parlament, da? Întrebarea este: o va avea sau nu o va avea? Și aici, din nou, intrăm în zona de scenarii. (…) Eu le spun tuturor, și evident că asta are un cost electoral: nu se poate să guvernăm România fără unii sau fără ceilalți și, ca să facem asta, România are nevoie de un mediator”.

Riscurile guvernelor minoritare