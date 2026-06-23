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Nicușor Dan demarează noi consultări cu partidele pentru a desemna un nou premier

Președintele Nicușor Dan anunță, marți, noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier care să poată strânge o majoritate în Parlament, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea nu a adunat majoirtatea necesară.
Nicușor Dan demarează noi consultări cu partidele pentru a desemna un nou premier
Laura Buciu
23 iun. 2026, 09:56, Politic
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„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de Prim-ministru”, transmite Administrația Prezidențială.

Consultările vor avea loc marți, 23 iunie 2026, după următorul program:

• Ora 13:00 – Partidul Social Democrat (PSD);
• Ora 13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);
• Ora 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL);
• Ora 14:30 – Uniunea Salvați România (USR);
• Ora 15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
• Ora 15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;
• Ora 16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);
• Ora 16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT);
• Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România;
• Ora 17:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;
• Ora 18:00 – Parlamentarii neafiliați.

 

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