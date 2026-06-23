Nicușor Dan demarează noi consultări cu partidele pentru a desemna un nou premier

Președintele Nicușor Dan anunță, marți, noi consultări cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier care să poată strânge o majoritate în Parlament, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea nu a adunat majoirtatea necesară.