Victoria Stoiciu îi cere lui Nicușor Dan revocarea lui Adrian Veștea: Democrația românească trebuie salvată, și pe ultima sută de metri

Senatoare a criticat dur negocierile partidelor cu Alianța pentru Unirea Românilor pentru votarea guvernului condus de Adrian Veștea. Victoria Stoiciu a enumerat și doua variante de guvernare care să excludă partidul lui George Simion din procesul de susținerea Executivului.

„Negocierea cu AUR este inacceptabilă! Un nou pas spre normalizarea extremismului. Nu suntem lipsiți de soluții – există pe masă varianta unui guvern minoritar PSD sau PNL-UDMR-USR susținut de PNL-UDMR-USR in primul caz sau PSD intr-al doilea”, se arată în mesajul publicat pe Facebook de senatoare.

Victoria Stoiciu i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină pentru „salvarea democrației românești”.

„Președintele Nicușor Dan poate și trebuie să repare de urgență această situație, revocând mandatul premierului desemnat. Domnule președinte, actionati de urgență, democrația românească, atât cât a mai rămas din ea, trebuie salvată fie și pe ultima sută de metri!”, mai spune Stoiciu.

Întâlnirea de la sediul AUR și liniile roșii ale președintelui

Aceasta a reacționat după ce premierul desemnat, Adrian Veștea, a anunțat că se va întâlni cu liderul AUR, George Simion, înainte de votul de învestitură din Parlament.

În cadrul unei conferințe de presă de la Parlament, liderul AUR l-a chemat public pe Veștea la sediul partidului până la ora 20.00 și a transmis că Guvernul propus nu va beneficia de susținerea parlamentarilor AUR dacă nu există un dialog direct.

În luna aprilie, Nicușor Dan a respins explicit varianta unui guvern minoritar care să treacă prin Parlament cu sprijinul AUR.

La finalul lunii aprilie, înainte de demitarea Guvenrului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, senatoarea Victoria Stoicu și-a dat demisa din PSD, după ce formațiunea sa a anunțat că pregătește demiterea premierului alături de AUR.

„Consider că este nevoie de un cordon sanitar absolut care să mențină forțele extremiste în izolare politică totală. Orice încălcare a acestui principiu nu reprezintă doar o eroare tactică, ci o normalizare a fascismului”, declara Stociu.