George Simion, noul kingmaker al crizei politice: a pus umărul la căderea Guvernului Bolojan, iar acum poate decide soarta Guvernului Veștea

În doar câteva săptămâni, Simion a trecut de la rolul de lider contestatar la cel de arbitru al majorităților parlamentare. Moțiunea de cenzură care a dus la căderea Cabinetului Bolojan a fost inițiată de PSD și AUR. Astfel, partidul lui Simion a contribuit decisiv la prăbușirea guvernului condus de Ilie Bolojan, deschizând criza politică în care se află acum România.

Aceeași criză îl aduce pe Simion într-o poziție și mai puternică. Guvernul propus de Adrian Veștea nu are, în acest moment, o majoritate sigură. PSD îl susține, o parte dintre liberali îl urmează, dar PNL-ul condus de Bolojan, USR și UDMR refuză să îi dea voturile. În această aritmetică parlamentară, AUR devine diferența dintre un guvern învestit și un nou eșec politic.

Veștea merge la discuții cu AUR

De aici și imaginea cu încărcătură simbolică: Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan, ajunge să meargă la AUR pentru o discuție cu George Simion. Nu Simion vine la masa puterii, ci puterea merge la Simion. Pentru un premier desemnat care are nevoie disperată de voturi, drumul spre învestire trece prin ușa liderului AUR.

Veștea a prezentat gestul drept unul de responsabilitate și dialog, spunând că este „un om al consensului” și că, pentru a pune capăt haosului politic, este dispus să discute cu orice formațiune votată de români. În realitate, însă, întâlnirea arată raportul de forțe din Parlament: fără AUR, Guvernul Veștea riscă să nu treacă.

George Simion a înțeles perfect momentul. Liderul AUR l-a chemat pe Veștea la sediul partidului și a pus public presiune și pe Nicușor Dan, cerându-i să clarifice dacă îi mai consideră pe parlamentarii AUR „extremiști”.

Pentru Veștea, situația este delicată. Ca să ajungă la Palatul Victoria, trebuie să coboare din postura de premier desemnat și să meargă în audiență politică la liderul unui partid pe care Nicușor Dan l-a exclus, în repetate rânduri, din orice formulă de guvernare sau de sprijin parlamentar. Este o imagine care spune mai mult decât declarațiile oficiale: Guvernul Veștea se negociază acolo unde, până acum, puterea spunea că nu va negocia.

Pentru Nicușor Dan, miza este la fel de complicată. Președintele a promis în ultimele luni că nu va accepta un guvern sprijinit de AUR. Acum, premierul pe care l-a desemnat încearcă să supraviețuiască exact prin voturile formațiunii conduse de George Simion. Chiar dacă Dan nu merge personal la negocieri, responsabilitatea politică a desemnării rămâne la Cotroceni.

AUR poate alege să voteze împotrivă, să părăsească sala sau să lase câțiva parlamentari să încline balanța. În oricare dintre variante, Simion își consolidează rolul de kingmaker: omul fără de care nici prăbușirea unui guvern, nici învestirea următorului nu mai pot fi calculate.