Prima pagină » Politic » PNL în opoziție dacă pică Bolojan. Fenechiu: „Nu excludem alegerile anticipate”

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, declară că partidul său ar merge în opoziție dacă moțiunea PSD-AUR dărâmă Guvernul Bolojan. „Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare de moțiune", a spus Fenechiu.
Andreea Tobias
27 apr. 2026, 16:16, Politic

Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a declarat că partidul său ar merge în opoziție dacă moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR va dărâma guvernul condus de Ilie Bolojan. Alegerile anticipate nu sunt excluse.

„Nu colaborăm cu PSD dacă dărâmă Guvernul”

Fenechiu a reamintit că Biroul Politic Național al PNL a decis că, în ipoteza în care PSD dărâmă Guvernul Bolojan, nu va mai exista colaborare cu social-democrații. Întrebat despre variante alternative, liderul senatorilor liberali a fost direct: opoziția este singura opțiune, iar alegerile anticipate nu sunt excluse.

„Sper să nu îi dezamăgesc pe cei care trăiesc cu impresia că ne temem foarte tare”, a spus Fenechiu, adăugând că PNL se află pe un trend crescător și că românii care vor reforma au o singură opțiune de vot.

Moțiunea poate eșua. Sunt nemulțumiți și în PSD

Fenechiu nu exclude că moțiunea poate pica. Spune că sunt parlamentari social-democrați care nu sunt de acord cu această decizie. Recunoaște însă că votul împotriva partidului atrage repercusiuni și că situația este complicat de analizat.

„Sunt social-democrați, sunt membri AUR, sunt peste tot oameni care nu sunt de acord cu această decizie”, a afirmat senatorul liberal.

PNL: fără surprize la vot

Fenechiu a asigurat că din partea celor 22 de senatori PNL nu vor fi surprize. Liberalii vor susține Guvernul Bolojan și vor încerca să convingă parlamentari din alte partide să nu voteze moțiunea. Discuțiile individuale în Parlament sunt, potrivit acestuia, o practică obișnuită pentru orice proiect legislativ.

Recomandarea video

Contractele pentru programul SAFE de 16,6 miliarde de euro ajung în Parlament
G4Media
Guvernul elen o acuză pe Kövesi că folosește „tacticile lui Ceaușescu“ în ancheta privind fondurile UE. „Nu vrem o justiție în stilul lui Ceaușescu“
Gandul
Câți bani a luat eliminatul Alberto Hangan, de la Antena 1, pentru cele 16 săptămâni petrecute la Survivor 2026
Cancan
FOTO. Cât de frumoasă e femeia cu 22 de milioane de urmăritori pe Instagram
Prosport
Val de cazuri de varicelă la adulți în 2026. De ce boala „copilăriei” a devenit un pericol letal la maturitate
Libertatea
Ea este femeia care și-a făcut un lifting facial la o clinică privată din București și a ajuns în moarte cerebrală. Soțul femeii acuză medicul: Noi am pregătit acum, am luat sicriul
CSID
Premieră în România: Au apărut trecerile de pietoni cu LASER!
Promotor