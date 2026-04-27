Fritz despre moțiune: „Reacțiile nu vor rămâne la nivel simbolic. Factura o vor plăti românii”

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat, la Digi 24, că la întâlnirea de luni de la Cotroceni nu s-a discutat despre moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR. Liderul USR avertizează că efectele crizei politice asupra economiei nu vor rămâne la nivel simbolic.

„Am aflat când mi-am luat telefonul”

Întâlnirea de la Cotroceni a durat peste două ore. Temele principale au fost programele SAFE și PNRR – fonduri europene de 16 miliarde, respectiv peste 10 miliarde de euro. Moțiunea de cenzură nu a figurat pe agendă.

„Am aflat când am ieșit de acolo și mi-am luat din nou telefonul”, a declarat Fritz, precizând că discuția a fost una tehnică, iar președintele a încercat să izoleze cele două mari teme de finanțare europeană de conflictul politic.

„Un act de iresponsabilitate”

Fritz a catalogat demersul PSD drept iresponsabil. România se află în ultimele săptămâni critice pentru SAFE și în ultimele luni pentru PNRR.

„Riscul oricum este mare. Sper că există un minim de responsabilitate față de țară, dar am mari dubii”, a spus liderul USR, asigurând că miniștrii USR vor trage până la ultima clipă pentru atragerea acestor fonduri.

„Factura o plătesc românii”

Fritz a atras atenția asupra primelor reacții negative înregistrate pe bursă după anunțul moțiunii. Potrivit acestuia, efectele nu vor rămâne la nivel simbolic.

„Din păcate vor crește prețurile. Nota de plată va fi plătită de către români”, a avertizat președintele USR, invocând și contextul geopolitic – războiul de la granița României și presiunea Rusiei supra Republicii Moldova.

Fritz: „Sunt șanse foarte bune ca moțiunea PSD-AUR să treacă”

Dominic Fritz a declarat, de asemenea, că moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR are șanse foarte bune să treacă. USR nu va susține niciun guvern negociat ulterior cu PSD.

Întrebat dacă moțiunea va trece, Fritz a răspuns direct: „Sunt șanse foarte bune să treacă.” A adăugat că este surprins că AUR își arată atât de repede cărțile. În opinia sa, AUR a ales să fie „idiotul util al PSD-ului”.

Referitor la motivele care au dus la moțiune, Fritz a spus că PSD a sperat că Bolojan va face un pas în spate. A văzut însă cum miniștrii USR luptă împotriva corupției și s-a temut de consecințe. „Jocul între PSD și AUR era evident de mult timp. Nou este că o fac pe față”, a afirmat Fritz.

USR în opoziție dacă pică Bolojan

Întrebat dacă USR ar susține un guvern cu alt premier de la PNL, Fritz a răspuns că linia roșie este clară: dacă PSD votează moțiunea alături de AUR, USR nu poate negocia a doua zi un nou guvern pro-european. „Nu merge”, a spus el.

Referitor la scenariul unui premier tehnocrat, Fritz a fost tranșant: „Să conducă cu un PSD care nu s-a ținut de cuvânt? Ar fi doar o păpușă a PSD-ului”.

Alegeri anticipate, pe masă

Întrebat despre scenariul alegerilor anticipate, Fritz a spus că nu trebuie exclus. Românii trebuie să se pronunțe asupra mișcării PSD. „Trebuie să testăm dacă oamenii încă își doresc ca PSD să guverneze această țară”, a declarat liderul USR.

„Susțin guvernul Bolojan sută la sută”

Referitor la susținerea pentru premier, Fritz a precizat că sprijinul nu vine din simpatie personală. Vine din convingerea că doar acest guvern poate corecta deficitul, opri furtul din resursele publice și menține România pe o direcție pro-europeană.