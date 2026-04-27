Geanina Pistru acuză PSD și AUR de „trădare politică”. Ce spune despre Bolojan?

„Moțiunea PSD-AUR vine într-un moment în care România are nevoie de responsabilitate, nu de iresponsabilitate politică ambalată în voturi de blocaj. Când România vrea înainte, ei aleg să tragă înapoi. Când e nevoie de reforme, aleg frâna”, a scris deputata arădeancă pe pagina sa de Facebook.

Ea acuză că „vorbim despre o o încercare iresponsabilă de a opri o direcție care începe, în sfârșit, să producă rezultate”.

Pistru acuză că „moțiunea are un singur scop”, spunând că demersul intenționează „să oprească oamenii care fac treabă”.

Pistru l-a dat pe Bolojan drept un contraexemplu, afirmând că este „exact tipul de leadership care care deranjează pentru că nu negociază stagnarea”.

„Eu aleg partea care construiește, nu cea care blochează. Ei se strâng pentru putere. Noi mergem înainte pentru România”, conchide Pistru.

Reamintim că luni dimineață, în timpul unei conferințe comune de presă, Maran Neacșu, PSD și Petrișor Peiu, AUR, au anunțat că pregătesc o moțiune de cenzură comună.

Pistru nu este singura liberală care a criticat demersul a clasificat demersul drept „culmea iresponsabilității” și a reiterat că nu va mai face coaliție cu PSD.