Ciprian Șerban: Nu avem niciun plan de viitor cu AUR

Ciprian Șerban a fost întrebat dacă, în eventualitatea unui Guvern PSD-AUR, ar fi dispus să revină la Ministerului Transporturilor.

„Nu se pune problema de formare unui guvern PSD-AUR, după cum v-au spus și colegii mei. Este o decizie pragmatică, are un singur scop: înlăturarea premierului de la Palatul Victoria”, a spus Ciprian Șerban.

El spune că nu va exista o alianță PSD-AUR.

„Nu vorbim despre nicio alianță, nu avem niciun plan de viitor cu partidul AUR. Am spus că nu va exista această alianță, nu va exista”, a adăugat fostul ministru.

PSD și AUR au anunțat că vor iniția împreună o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Anunțul a fost făcut luni de lideri de la cele două partide politice.