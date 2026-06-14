„Complot. Trădare. Ingerință. PNL nu a fost consultat pentru desemnarea lui Veștea”. Ciprian Ciucu, despre nominalizarea premierului

În urma desemnării drept premier a lui Adrian Veștea de către președintele Nicușor Dan, duminică, primarul general al Bucureștiului Ciprian Ciucu a transmis că această nominalizare este un „Complot. Trădare. Ingerință”.

„Conducerea statutară a Partidului Național Liberal nu a fost consultată, nici măcar întrebată cu privire la această nominalizare. Am aflat cu toții post-factum, când au început să sune telefoanele”, a declarat Ciucu.

El a transmis că această desemnare „este un act de agresiune la adresa unui partid democratic, nemaintîntâlnit până acum, pe care cei care au complotat împotriva noastră în ultimele luni, l-au dus astăzi în cea mai agresivă fază a lui”.

„Au știut încă de săptămâna acesta, nu au spus nimic, au conspirat. De aceea, cei care ne vor cere să ducem trădarea mai departe, nu au venit la ședința BPN. Dl. Veștea fiind printre ei.”, a menționat Ciucu.

Acesta a transmis că „unul dintre obiective este ruperea PNL”.