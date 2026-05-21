Virgil Popescu, despre revizuirea normelor UE privind siguranța rutieră. Cum a votat europarlamentarul

Europarlamentarul Virgil Popescu a vorbit, în Parlamentul European, despre negocierile legate de revizuirea normelor UE privind siguranța rutieră.
Ioana Târziu
21 mai 2026, 19:23, Politic
Europarlamentarul Virgil Popescu a declarat, marți, că „siguranța rutieră trebuie să rămână o prioritate europeană și națională”.

Astfel, el a votat „pentru” revizuirea normelor UE referitoare la inspecțiile tehnice periodice și controalele rutiere ale vehiculelor.

Uniunea Europeană își dorește mai multă transparență pentru șoferi. Aceasta va fi obținută prin combaterea fraudelor de pe piața autoturismelor second-hand și creșterea siguranței pe drumurile europene.

Ce propune Parlamentul European

Printre propunerile Parlamentului European, se numără:

  • introducerea certificatului digital de înmatriculare a vehiculelor, pentru proceduri mai rapide și mai sigure;
  • crearea unui sistem digital privind istoricul intervențiilor și reparațiilor efectuate asupra vehiculelor, accesibil inclusiv între statele membre, pentru o verificare mai transparentă a mașinilor second-hand;
  • măsuri mai eficiente pentru prevenirea fraudei și manipulării odometrului, una dintre cele mai frecvente practici care afectează cumpărătorii de autoturisme rulate.

Virgil Popescu a precizat că Uniunea Europeană vrea ca pe șoselele europene să circule autovehicule sigure, care să nu pună în pericol viața oamenilor.

România, în topul UE privind victimele accidentelor rutiere

Măsurile sunt cu atât mai importante cu cât România se află în topul statelor europene cu cele mai multe victime în accidentele rutiere. Astfel, este nevoie de reguli mai clare, controale mai eficiente și o cultură a responsabilității în trafic. Aceste măsuri pot reduce numărul tragediilor de pe drumurile din România.

