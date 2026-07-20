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Ionuț Chirilă este noul antrenor principal de la CS Dinamo

Clubul CS Dinamo a anunțat luni că Ionuț Chirilă, 60 de ani, este noul antrenor al echipei din liga secundă.
Ionuț Chirilă este noul antrenor principal de la CS Dinamo
Foto: CS Dinamo
Cosmin Pirv
20 iul. 2026, 17:09, Sport
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Potrivit oficialilor clubului, Chirilă și-a început cariera de tehnician la Centrul de Copii și Juniori de la Dinamo.

Printre jucătorii formați de Chirilă se numără Florentin Petre, Cătălin Hîldan și alții. El a activat la juniorii lui Dinamo timp de 9 ani, din 1987 până în 1996.

În 1997, el a preluat echipa de tineret a Rapidului, apoi a făcut pasul la seniori.

Printre echipele pregătite de Ionuț Chirilă de-a lungul timpului se numără Electromagnetica București, Unirea Focșani, Jiul Petroșani, UTA Arad, Concordia Chiajna, Politehnica Iași, ASA Tg. Mureș și Academica Clinceni.

CS Dinamo joacă în Liga 2.

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