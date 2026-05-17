Universitatea Craiova-Universitatea Cluj, meci cu trofeul pe masă în Superligă

Universitatea Craiova ocupă primul loc în clasament, cu 46 de puncte, iar U Cluj este pe doi cu 45 de puncte.

Cele două echipe s-au mai întâlnit miercuri, tot la Craiova, în finala Cupei României, câștigată de Universitatea Craiova, care s-a impus cu 6-5 la loviturile de departajare.

LPF arată în avancronica partidei că fiecare dintre cele două echipe are câte 22 de victorii în primele 38 de runde, cele mai multe. Oltenii sunt lideri în topul privind succesele de pe teren propriu – 14, în timp ce ardelenii s-au impus de 11 ori în deplasare, fiind fără egal la acest capitol.

Ambele formații au câte 60 de goluri marcate, dintre care 16 au fost reușite în urma unor faze fixe. De menționat că, sunt cluburile cu cei mai mulți marcatori în ediția 2025/26, 20 gazdele, 19 oaspeții.

De asemenea, sunt echipele cu cele mai puține goluri încasate, Universitatea Cluj – 32, Universitatea Craiova – 33.

294.061 spectatori au fost prezenți pe arena craiovenilor la precedentele 19 jocuri disputate acasă în Superligă. Va fi pentru întâia oară de la inaugurarea noului stadion când se va depăși borna de 300.000 de spectatori într-un sezon.

S-au mai întâlnit de 11 ori

Doi jucători din lotul clujenilor au câte 20 de contribuții ofensive, Jovo Lukic (18 goluri, 2 pase decisive) și Issouf Macalou (6 goluri, 14 pase decisive). Bosniacul conduce în clasamentul golgheterilor, iar ivorianul se află în luptă cu Alin Roman (UTA) pentru titlul de cel mai bun pasator decisiv.

Cristiano Bergodi a antrenat-o pe Universitatea Craiova în 2020, când a fost la doar câteva zeci de minute de câştigarea titlului cu gruparea alb-albastră.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă de 11 ori, de patru ori s-au impus craiovenii, clujenii și-au trecut în cont două victorii, iar alte cinci meciuri s-au terminat la egalitate.