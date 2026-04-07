Simona Halep, despre Mircea Lucescu: A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale

Mircea Lucescu a rămas pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt, spune, într-un mesaj emoționant, Simona Halep.
Foto: Instagram / Simona Halep
Laura Buciu
07 apr. 2026, 22:21, Sport

Simona Halep scrie pe Instagram că fotbalul a pierdut mai mult decât un antrenor, a pierdut o viață dedicată, o poveste scrisă cu pasiune, sacrificiu și o dragoste rară pentru acest sport.

De aceea, Simona spune că Lucescu nu a plecat.

„Mircea Lucescu nu a fost doar un nume uriaș, ci un simbol al continuității, al muncii fără oprire și al credinței că fotbalul nu este doar un joc pentru el, cu un mod de a trăi. A rămas acolo, pe teren, în vestiar, în sufletul echipelor sale, până la capăt”, spune Simona Halep.

Ea povestește cât de impresionată a fost de pasiunea cu care Mircea Lucescu trăia pentru fotbal.

„Știu ce înseamnă disciplina, sacrificiul și lupta cu tine însuți. Dar ceea ce m-a impresionat cel mai mult la el a fost altceva: capacitatea de a rămâne îndrăgostit de fotbal o viață întreagă. Să nu obosească, să nu renunțe, să nu se îndepărteze niciodată de ceea ce iubea. Este acel tip de pasiune care nu doar inspiră – ci te copleșește. Pentru că îți arată cât de departe poate merge un om atunci când trăiește cu adevărat pentru ceea ce iubește. Respect profund pentru tot ceea ce a însemnat. Pentru generații, pentru istorie, pentru lecția de dedicare. Sincere condoleanțe familiei. Odihnește-te în pace, Mister”, este mesajul Simonei Halep.

Recomandarea video

BREAKING: SUA au atacat Insula Kharg, principalul hub de export de petrol al Iranului
G4Media
Cozonacul de Paște: Cum să obții cei mai pufoși cozonaci care se desfac fâșii-fâșii
Gandul
Ce avere avea Mircea Lucescu, de fapt. A strâns o sumă uriașă din fotbal
Cancan
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta i-a spus-o în față lui Cristi Chivu: „Vrem asta!”
Prosport
Cine a fost Mircea Lucescu. Imagini de arhivă cu căpitanul României la Mondialul din 1970, creatorul lui Dinamo de la finalul anilor ’80 și unul dintre cei mai titrați antrenori din istorie
Libertatea
Mesajul Spitalului Universitar după decesul lui Mircea Lucescu. „Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet”
CSID
Companie ce angajează 120 de oameni la fabrica de drone din București. Modelul flagship produs aici decoleaza și aterizeaza pe verticală
Promotor