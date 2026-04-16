Prima pagină » Economic » Oana Gheorghiu: CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai

Oana Gheorghiu: CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai

Compania CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai, a anunțat vicepremierul Oana Gheorghiu. Ea susține că o mare parte a angajaților sunt și vor fi preluați de Carpatica Feroviar.
Oana Gheorghiu: CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai
Cosmin Pirv
16 apr. 2026, 13:45, Economic

Oana Gheorghiu a fost întrebată joi, în cadrul unei conferințe de presă, cine va prelua activitatea companiilor de stat propuse pentru lichidare, în special a companiei CFR marfă.

„CFR Marfă este o companie care își va declara falimentul până la 31 mai. Acesta este calendarul. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă”, a răspuns vicepremierul.

Ea a fost întrebată, de asemenea, ce se va întâmpla cu angajații companiei.

„O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a explicat Gheorghiu.

Ea a precizat că Ministerul Transporturilor este într-un „dialog constructiv” cu sindicatul: „Nu sunt tensiuni acolo. Dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranță va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajați și cei mai potriviți sunt cei care au fost la CFR Marfă”.

Vicepremierul a anunțat și planurile pentru compania CFR SA.

„CFR SA este extrem de importantă și știm că sunt în progres investiții de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transportelor până la 30 aprilie să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiții. Este absolut necesar și este singura soluție prin care putem crește viteza trenurilor în România, investiții în infrastructură”

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
Libertatea
Mihaela Rădulescu nu se oprește! Dă de pământ cu familia lui Felix Baumgartner: „Voiam doar cadoul pe care mi-l cumpărase de ziua mea, înainte să plecăm în Italia”
CSID
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Promotor