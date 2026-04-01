Administrația Trump anunță închiderea unei părți a frontierei SUA cu Canada

Decizia a fost luată în liniște, dar efectele sale se vor resimți de ambele părți ale frontierei. Începând cu 1 iulie 2026, guvernul SUA va închide o porțiune de drum de-a lungul graniței dintre Montana (SUA) și Alberta (Canada). Potrivit postului BBC, citat de Le Figaro, aceasta marchează sfârșitul a peste 80 de ani de treceri informale între cele două țări.

Administrația Trump justifică închiderea invocând o creștere a imigrației ilegale și a traficului de droguri în regiune, potrivit presei britanice. Deși drumul este situat pe partea americană, acesta a fost întreținut de comitatul Warner din Canada, timp de decenii.

Guvernul din Alberta a alocat 8 milioane de dolari canadieni (aproximativ 4,9 milioane de euro) pentru construirea unui drum paralel pentru locuitorii săi. Ministrul Transporturilor din Alberta, Devin Dreeshen, a declarat că se așteaptă ca lucrările de construcție să înceapă în aprilie, iar drumul urmează să fie utilizat până în această vară. „Indiferent de linia trasată pe hartă, vor exista fermieri de ambele părți ale graniței și prieteni și familie de ambele părți. Cu siguranță cred că acest lucru va continua”, a spus el.

O decizie „regretabilă”

Pentru locuitori, vestea este greu de acceptat. Ross Ford, un fermier canadian, numește decizia „regretabilă” și subliniază legăturile strânse create cu vecinii săi americani de-a lungul generațiilor. Roger Horgus, un rezident din Montana, își amintește de copilărie, când copiii se bucurau să treacă granița cu bicicletele. „Această închidere de drum este ridicolă. Îmi pare rău pentru că canadienii au avut grijă de noi și de drum, cu lucrările de nivelare”, a declarat el pentru BBC, adăugând că „drumurile vor fi practic paralele pe toată lungimea lor. Noi vom avea drumul nostru și ei îl vor avea pe al lor ” .

Problema se extinde dincolo de nivelul local, deoarece asociația industrială a producătorilor și exportatorilor din Canada raportează că între 800 și 1.200 de camioane folosesc zilnic trecerea de frontieră Coutts-Sweet Grass. Mărfuri în valoare de aproape 15,9 miliarde de dolari canadieni (aproximativ 9,8 miliarde de euro) tranzitează anual această rută.