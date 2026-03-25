Cinci dintre cele mai poluate 10 orașe din Europa se află într-o singură țară

Cinci dintre cele mai poluate zece orașe din Europa se află în Turcia, potrivit Raportului mondial privind calitatea aerului din 2025, publicat de IQAir. România se numără printre cele opt țări europene cu concentrații de trei ori peste limita de siguranță stabilită de OMS. La polul opus, Finlanda ocupă jumătate din topul celor mai curate orașe de pe continent.
Andreea Tobias
25 mart. 2026, 12:21, Știri externe

Raportul IQAir 2025 a analizat 2.303 de orașe din 43 de țări europene. Iğdir, în Turcia, a ocupat primul loc cu niveluri medii de PM2,5 de 64,4 µg/m³. Buca, tot în Turcia, s-a clasat pe locul al doilea, cu 51,5 µg/m³, anunță Euronews.

Alte trei orașe turcești au intrat în top 10: Gödekli (locul patru), Konya (locul șase) și Duzce (locul opt). Cauzele principale sunt dependența de combustibili fosili, traficul intens și emisiile industriale.

Novi Pazar, din Serbia, a ocupat locul trei, cu 34,1 µg/m³. Bosnia și Herțegovina a plasat și ea trei orașe în top: Prijedor (locul cinci), Gorazde (locul șapte) și Gracanica (locul nouă). Cacak, din Serbia, a completat top 10.

România, printre cele mai poluate țări din Europa

Opt țări europene au depășit concentrații de PM2,5 de peste 15 µg/m³ în 2025. România se află pe această listă, alături de Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Serbia, Turcia, Moldova, Muntenegru și Polonia.

Limita de siguranță recomandată de OMS este de 5 µg/m³. Doar trei țări europene s-au încadrat în această limită în 2025: Estonia, Islanda și Andorra.

Finlanda, campioana aerului curat în Europa

La celălalt capăt al clasamentului, Finlanda a dominat topul celor mai puțin poluate orașe. Insula Utö s-a clasat pe primul loc, cu niveluri de PM2,5 de doar 1,3 µg/m³.

Alte patru orașe finlandeze au intrat în top 10: Muonio (locul doi), Kittilä (locul trei), Ranua (locul cinci) și Nivala (locul zece). Finlanda are 25 de orașe sub limita recomandată de OMS – mai multe decât orice altă țară europeană.

Controalele stricte ale emisiilor și ponderea ridicată a energiei regenerabile – peste 54% – sunt factorii principali ai acestui rezultat.

Cum te poți proteja de particulele PM2,5

Particulele PM2,5 pot pătrunde în plămâni și în fluxul sanguin. Ele sunt asociate cu boli respiratorii, cardiovasculare și cancer.

Dacă locuiești într-o zonă poluată, monitorizează calitatea aerului prin aplicații precum IQAir sau AirVisual. Când nivelurile cresc, rămâi în interior cu ușile și ferestrele închise. Purificatoarele de aer și măștile KN95 oferă protecție suplimentară.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor