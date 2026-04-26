O bătrână de 94 de ani a dispărut din județul Botoșani

Femeia de 94 de ani se numește Dojanschi Elena, are 1, 60 m înălțime, aproximativ 50 de kg. Ea a plecat de acasă sâmbătă, și nu s-a mai întors.

În momentul plecării, aceasta purta o haină de culoare verde, o fustă cu model floral, iar pe cap purta o basma de culoare verde cu bej. Bătrâna avea o sacoșă de rafie.

Potrivit IPJ Botoșani, au fost constituite echipe de căutare și s-a solicitat sprijinul celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne.

IPJ Botoșani face apel la locuitorii din zonă care au informații despre persoană să apeleze la 112 și să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.