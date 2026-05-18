Un turist bulgar a căzut 40 de metri într-o prăpastie pe Valea Caraimanului. Era pe un traseu închis

Potrivit Salvamont Prahova, salvamontiștii au fost anunțați luni că un turist bulgar a alunecat pe o porțiune de zăpadă și a căzut intr-o prăpastie pe Valea Caraimanului.

A fost alertat elicopterul SMURD de la Brașov. Acesta a preluat un salvator montan, care a fost plasat la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical și recuperată cu elicopterul.

Turistul a suferit traumatisme la nivelul capului, abdomenului și al unui picior, dar și escoriatii produse prin căderea de 30-40 m. Salvatorii spun că acesta a avut noroc că s-a oprit înainte să mai cadă aproximativ 150 de metri.

Ceilalți 4 membri ai grupului au fost recuperați de către salvatorii montani, duși pe Platoul Bucegi și coborâți in oraș cu două autoutilitare Salvamont Prahova.

„Toți cei din grup erau echipați necorespunzător pentru o asemenea ascensiune, care implica porțiuni dificile, traverseuri cu zăpadă. De altfel acest traseu, ca toate celelalte trasee turistice montane de abrupt sunt încă închise”, transmite Salvamont Prahova.