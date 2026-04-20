Iran: Securitatea Strâmtorii Ormuz nu este gratuită

Prim-vicepreședintele Iranului, Mohammad Reza Aref, spune că securitatea navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz nu poate fi oferită gratuit, acuzând presiunile economice și restricțiile impuse exporturilor de petrol ale Iranului.
Iran: Securitatea Strâmtorii Ormuz nu este gratuită
Mohammad Reza Aref, prim-vicepreședintele Iranului/sursa foto: X
Maria Miron
20 apr. 2026, 11:02, Știri externe

Mohammad Reza Aref susține că există o contradicție majoră în poziția Occidentului. „Nu poți restricționa exporturile de petrol ale Iranului și, în același timp, să te aștepți la securitate gratuită pentru alții”, a scris oficialul luni pe X, citat de Islamic Republic News Agency.

Iran: piață liberă sau costuri pentru toți

Oficialul iranian a acuzat Statele Unite de impunerea unei „blocade maritime ilegale” în apele internaționale, menită să limiteze navele iraniene. De asemenea, el a formulat și un avertisment explicit privind consecințele: „Alegerea este clară: fie o piață liberă a petrolului pentru toți, fie riscul unor costuri semnificative pentru toată lumea”.

„Stabilitatea prețurilor depinde de oprirea presiunilor”

Aref leagă direct securitatea din zonă de evoluția pieței energetice globale: „Stabilitatea prețurilor combustibilor depinde de încetarea garantată și durabilă a presiunilor economice și militare asupra Iranului și aliaților săi”.

Potrivit prim-vicepreședintelui iranian,Teheranul își va menține controlul în zonă: „Republica Islamică își va menține realizările din timpul războiului, în special în Strâmtoarea Hormuz”.

Aref susține că deținerea controlului asupra rutei maritime ar permite Iranului „să nu mai aștepte ridicarea sancțiunilor ilegale, făcându-le practic ineficiente”.

În același timp, autoritățile iraniene susțin că forțele armate au intensificat controlul asupra strâmtorii și că „nu a mai fost înregistrată nicio trecere de nave”. Teheranul acuză Statele Unite de „încălcări repetate ale angajamentelor” și de „piraterie și confiscări maritime sub pretextul blocadei”.

Costuri pentru tranzitul prin Ormuz

Strâmtoarea este una dintre cele mai importante rute energetice din lume, făcând legătura între Golful Persic și Oceanul Indian. Aproximativ o cincime din petrolul transportat la nivel global trece prin acest punct.

Oficiali iranieni au sugerat în mod repetat că securitatea sau tranzitul prin această rută ar putea implica „costuri”, idee respinsă de state occidentale și de Uniunea Europeană, care consideră că navigația în zonă trebuie să rămână liberă, conform dreptului internațional.

