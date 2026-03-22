„Anul acesta este crucial". Nicușor Dan, după întâlnirea cu Oana Gheorghiu la Bruxelles

Carte electronică de identitate, portofele digitale și reformă a companiilor de stat - acestea sunt temele discutate de Nicușor Dan și viceprim-ministrul Oana Gheorghiu la Bruxelles.
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Andreea Tobias
22 mart. 2026, 18:05, Politic
„Am avut, zilele trecute, la Bruxelles, o discuție cu Oana Gheorghiu, viceprim-ministru, despre digitalizarea statului român și reforma companiilor de stat.
Am convenit că anul acesta este crucial pentru finalizarea ecosistemului de carte electronică de identitate și a portofelelor digitale”, a postat Nicușor Dan pe X.
Președintele susține că cetățenii români, inclusiv cei din diaspora, au dreptul la servicii publice moderne, digitalizate și de calitate.
„Ei trebuie să se poată identifica și sǎ poatǎ semna documente de la distanță, iar majoritatea serviciilor publice ar trebui să fie simple și accesibile, fără drumuri la ghișeu.
Un alt subiect discutat a fost reforma companiilor de stat care este indispensabilă și nu mai poate fi amânată. Un stat puternic are nevoie de companii puternice”.

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Cu cât ar putea să se scumpească pâinea la finalul lui martie 2026. Avertismentul transmis de președintele Rompan
Gandul
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
„Probabil că o să mor pe scenă” - Interviu cu cel mai tânăr solist și fondator al unei trupe rock din România
Libertatea
Ciorba de post care are efect anti-aging. Te întinerește cu fiecare porție mâncată
CSID
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Promotor