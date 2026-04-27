Manole, despre proiectul Noii Legi a Salarizării Bugetare: Niciun venit nu va scădea

Întrebat despre varianta de proiect care a fost răspândită în spațiul public, în cadrul căreia senatorii și deputații ar primii ar primi un salariu mai mare cu aproximativ 3.000 de lei net, iar premierul ar primi un salariu mai mare cu 4.000 de lei, Manole a declarat:

„În primul rând, subiectul unei forme de proiect care a circulat în spațiul public, nici nu am citit-o. Am comunicat ca minister încă de vineri că nu există acea formă și că nu îl recunoaștem ca document. Știu sigur că sunt niște lucruri la care am lucrat și pe care le-am finalizat, mult după ce acele știri au început să circule, deci cu siguranță este vorba despre proiecte diferite”, a declarat Manole.

Manole spune că niciun venit nu va scădea

El a fost întrebat totodată și despre varianta de proiect în care se specifică faptul că există sporuri eliminate sau indemnizația de hrană, în cazul lucrătorilor din sănătate. Manole a precizat:

„Niciun venit nu va scădea. Sigur că există niște specificități în anumite domenii, precum sănătatea, de care s-a ținut cont. Și dacă vor apărea orice fel de sugestii dinspre Ministerul Sănătății și dinspre sindicatele din Sănătate, cred, și ca fost ministru, dar și ca parlamentar, că va trebui să se țină cont de ele, însă s-a ținut deja cont de specificitățile din domeniul sănătății în forma pe care am realizat-o, astfel încât nimeni să nu piardă din venituri”, a declarat Manole.

În ceea ce privește anexa pentru demnitari din noul proiect al legii salarizării bugetare, Manole a explicat:

„Coeficienții din forma din minister sunt reduși față de legea veche, sunt mai jos, veniturile astăzi în plată sunt înghețate la nivelul de acum 7-8 ani, dacă se va dori în continuare această înghețare, este decizia Guvernului, eu, ca ministru, pentru că atunci când am trimis acel mail eram încă ministru muncii, eu am solicitat Comisiei Europene această înghețare pentru a nu face din anexa pentru demnitari o vulnerabilitate a legii și pentru a nu genera tensiuni sociale, așa cum ne putem aștepta să aibă loc”, a spus Manole.

Manole spune că există câte un singur demnitar de coeficient 7 și 8

Întrebat despre coeficienții demnitarilor, Manole a precizat că în noua lege există un singur demnitar cu coeficient 8, acesta fiind Președintele României, Nicușor Dan, și un singur demnitar cu coeficient 7, pe care nu l-a numit.

El a precizat că varianta draft trimisă și premierului și ministrului de Finanțe, și vicepremierulor în funcție la momentul respectiv, dar și noului ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru.

„Ceea ce am transmis noi, cu certitudine, este diferit de ceea ce a apărut în spațiu public pentru că, încă o dată, când știrile din spațiu public se rostogoleau despre subiectul ăsta, deja, noi încă nu terminasem de lucru”, a explicat Manole.

Întrebat dacă regretă că și-a dat demisia și nu va reuși să ducă la capăt aceste proiecte, Manole a precizat că ele vor continua. Reamintim, în cazul legii salarizării că noul ministru interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a precizat că acesta va continua proiectul, iar forma sa finală va reflecta condițiile „va reflecta condițiile spațiului bugetar-fiscal existent”.

Întrebat dacă s-ar întoarce la Ministerul Muncii odată cu formarea unui nou Guvern, Manole a precizat: că toate temele care țin de acest minister „sunt propiate” de „credințele” sale „politice”, iar toate aceste teme, vor rămâne o prioritate pentru social-democrat.

„Întoarcerea în minister e o temă foarte îndepărtată și nu face obiectul bilanțului”, a declarat Manole. .