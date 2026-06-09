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„Nu e lozul câștigător ca Tomac să meargă la partide și să le spună ce vor să audă”. Kelemen Hunor, despre negocierile viitorului guvern

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că „nu e lozul câștigător ca Tomac să meargă la partide și să le spună ce vor să audă”, în vederea formării viitorului guvern.
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Ioana Târziu
09 iun. 2026, 22:38, Politic
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Invitat marți seară la TVR Info, liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit despre premierul desemnat și formarea viitorului guvern.

Întrebat dacă strategia lui Eugen Tomac este una câștigătoare, mergând la partide și spunându-le ce vor să audă, Kelemen a specificat că „nu este lozul câștigător”.

Nu este lozul câștigător. Nu. Nu cred că este lozul câștigător”, a răspuns acesta.

„Când spune că vrea să continuăm reformele începute de Ilie Bolojan, PSD ce spune? L-am dat jos pe Bolojan pentru reformele începute de el, acum continuăm cu tine?”, a preciat liderul UDMR.

„Nu știu ce a zis la PSD, nu știu ce a zis la PNL, dar nu mi se pare că ar fi lozul câștigător”, a concluzionat Kelemen Hunor.

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