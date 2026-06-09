„Nu e lozul câștigător ca Tomac să meargă la partide și să le spună ce vor să audă”. Kelemen Hunor, despre negocierile viitorului guvern

Invitat marți seară la TVR Info, liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit despre premierul desemnat și formarea viitorului guvern.

Întrebat dacă strategia lui Eugen Tomac este una câștigătoare, mergând la partide și spunându-le ce vor să audă, Kelemen a specificat că „nu este lozul câștigător”.

„Nu este lozul câștigător. Nu. Nu cred că este lozul câștigător”, a răspuns acesta.

„Când spune că vrea să continuăm reformele începute de Ilie Bolojan, PSD ce spune? L-am dat jos pe Bolojan pentru reformele începute de el, acum continuăm cu tine?”, a preciat liderul UDMR.

„Nu știu ce a zis la PSD, nu știu ce a zis la PNL, dar nu mi se pare că ar fi lozul câștigător”, a concluzionat Kelemen Hunor.