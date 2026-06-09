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Kelemen Hunor: „Nu e ok să pui în paranteză democrația parlamentară”

Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, despre un guvern tehnocrat, că acesta „înseamnă să pui în paranteză democrația parlamentară, ceea ce nu e ok”.
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Ioana Târziu
09 iun. 2026, 22:09, Politic
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Invitat, marți seară la TVR Info, liderul UDMR Kelemen Hunor a vorbit despre posibilitatea unui guvern tehnocrat.

Premierul desemnat Eugen Tomac este un om politic și dorește să vină în fața Parlamentului cu un Guvern tehnocrat”, a declarat Kelemen.

Din punctul nostru de vedere este o încercare de a evita Parlamentul, de a guverna fără Parlament. Asta înseamnă să pui în paranteză democrația parlamentară. Ceea ce nu e ok”, a adăugat liderul UDMR.

„Care e mesajul dacă tu vii om politic cu Guvern tehnocrat? Că nu ai încredere în Parlament, în parlamentari”, a mai transmis Kelemen Hunor.

El a mai precizat că „într-o democrație parlamentară, Guvernul are nevoie de o susținere parlamentară”. Însă, „dacă ar fi fost un (premier) tehnocrat cu un Guvern politic, era altceva”.

Sau inclusiv un premier tehnocrat cu un Guvern tehnocrat, era o altă abordare. Nu există în acest moment argument de ce am susține ceva care nu va avea a doua zi majoritate”.

Kelemen a specificat că într-un guvern tehnocrat „ar trebui să meargă domnul Tomac cu lanterna prin Parlament pentru fiecare proiect de lege, pentru fiecare ordonanță de urgență”.

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