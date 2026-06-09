Kelemen Hunor despre votul pentru guvernul Tomac: Astăzi nu văd majoritatea cu care trece

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți după întâlnirea cu premierul desemnat, Eugen Tomac, că el nu vede în acest moment o majoritate care să voteze un nou guvern.

„Astăzi nu văd majoritatea cu care trece. Astăzi suntem marți la ora 11.30, totuși trăim în România și trebuie să așteptăm momentul adevărului”, a declarat Kelemen Hunor.

Președintele UDMR a declarat totodată că nu va vota împotriva guvernului propus de Eugen Tomac, deși nici argumente în favoarea formulei guvernamentale actuale nu vede.

„Singura decizie pe care eu în acest moment o exclud, dar este punctul meu de vedere, nu am discutat cu colegii, să votăm împotriva unui guvern. Că nu avem de ce să votăm împotrivă. Deoarece nu avem nici argumente pentru a vota un guvern. Dar nici nu am văzut, nu am găsit argumente să votăm împotriva. Deci există a treia cale și a patra cale. A treia cale să nu o intri în sală și cealaltă variantă este să fii în sală, să nu votezi”, a spus Kelemen Hunor.

Sursa video: Digi 24