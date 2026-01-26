15 sclave eliberate de Poliția din Mallorca din mâinile mafiei asiatice

Rețea asiatică de trafic de persoane forța femeile să se prostitueze, să vândă droguri și să muncească ca sclave, potrivit BILD.

Potrivit Policía Nacional, este vorba de o „organizație criminală în mare parte de origine asiatică”. Pe rețelele de socializare, aceasta promitea în special femeilor chineze locuri de muncă ca maseuze terapeutice, bucătărese, menajere sau îngrijitoare. Însă, de îndată ce femeile au ajuns în Palma, a început calvarul: „Victimele au fost preluate și duse în bordeluri, unde au fost forțate să se prostitueze non-stop, fără libertate de mișcare și fără posibilitatea de a refuza clienții”, a declarat poliția.

Obligate să vândă droguri și stimulente sexuale

Femeile trebuiau să facă și curățenie și să predea jumătate din veniturile lor. Mafia le obliga pe sclavele sale să vândă droguri și stimulente sexuale. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat: „Victimele erau ținute într-un regim de sclavie, trebuiau să fie disponibile în permanență și erau obligate să efectueze treburile casnice, fiind transportate și supravegheate permanent de membrii rețelei”.

De la primirea a două sesizări anonime în urmă cu nouă luni, poliția din Baleari avea în vizor mafia asiatică. În cele din urmă, una dintre femeile captive a reușit să fugă. Ea s-a adresat poliției și a fost proba decisivă! „Mărturia și cooperarea acestei victime s-au dovedit decisive pentru începerea anchetei”, a declarat purtătorul de cuvânt.

15 femei au fost eliberate din slavie

Proprietarul unui bordel ilegal din Palma, descoperit deja în 2024, a intrat în atenția anchetatorilor. În urma unei descinderi efectuate cu câteva zile în urmă, localul a fost din nou percheziționat. În același timp, polițiștii au percheziționat alte nouă locații. Trei bordeluri au fost închise, 15 femei au fost eliberate, iar 14 suspecți au fost arestați preventiv.

Poliția a confiscat suporturi de date, cinci autovehicule de lux, arme, ceasuri, bijuterii, articole de lux și 190.000 de euro în numerar. Într-o declarație, anchetatorii vorbesc despre „distrugerea completă a acestei rețele în Palma de Mallorca”.