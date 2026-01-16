Eurostat: 2025, cel mai bun an pentru turismul din UE. Cum stă România la acest capitol

Numărul total al nopților petrecute în structurile de cazare turistică din Uniunea Europeană a atins un nivel record în 2025, potrivit datelor preliminare publicate vineri de Eurostat. Numărul estimat de nopți petrecute în unități de cazare turistică din UE a ajuns la 3,08 miliarde, depășind cu 61,5 milioane numărul înregistrat în 2024.

Creșterea a fost susținută în principal de turiștii internaționali, care au contribuit cu un avans de circa 46,1 milioane de nopți, în timp ce numărul de nopți petrecute de oaspeții din interiorul UE a înregistrat o creștere mai lentă (+15,4 milioane).

Potrivit Eurostat, hotelurile și unitățile de cazare similare au înregistrat cel mai mare volum de înnoptări – 1,9 miliarde, reprezentând 63% din total, urmate de locuințele de vacanță și alte unități de cazare pentru șederi scurte, cu 743 de milioane (24%), și campingurile, cu 413 milioane (13%).

Cifre în creștere în majoritatea țărilor din UE. Nu și în cazul României

Multe state membre UE au raportat creșteri ale numărului de nopți de cazare în 2025, în comparație cu 2024. Cele mai semnificative avansuri s-au înregistrat în Malta (+10%), Polonia (+7%) și Letonia (+6%).

Acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul României. Spre deosebire de 2024, țara noastră a înregistrat o scădere ușoară, de 1%, în 2025. Irlanda are o scădere de 2% în 2025, față de 2024.