7 Mai, calendarul zilei: Steaua cucerește Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală Barcelona

Pe 7 mai 1986, Steaua București a realizat cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, câștigând Cupa Campionilor Europeni. Finala s-a disputat pe stadionul Ramón Sánchez Pizjuán, în Sevilla, împotriva puternicei echipe FC Barcelona. Steaua, antrenată de Emerich Jenei, avea în componență jucători valoroși precum Marius Lăcătuș, Gavril Balint, Victor Pițurcă și Ladislau Bölöni. După 120 de minute fără gol, meciul s-a decis la loviturile de departajare, unde portarul Helmuth Duckadam a intrat în legendă, apărând toate cele patru penalty-uri executate de jucătorii Barcelonei. Performanța sa unică i-a adus supranumele de “Eroul de la Sevilla”. Victoria Stelei, cu 2-0 la penalty-uri, a reprezentat primul trofeu de acest fel câștigat de o echipă din Europa de Est și a rămas până astăzi un moment de referință pentru sportul românesc. Acea generație a rămas în istorie nu doar pentru succesul obţinut, ci și pentru disciplină, spirit de echipă și capacitatea de a învinge adversari considerați superiori.

Nașteri

1833: Johannes Brahms

1840: Piotr Ilici Ceaikovski

1892: Iosip Broz Tito președintele Iugoslaviei în perioada 1953-1980

1901: Gary Cooper 2 Oscaruri, Sergeant York (1941), High Noon (1952)

1905: Elly Roman compozitor

1919: Eva Perón

1948: Lorin Fortuna președintele Frontului Democratic Român și unul din liderii revoluționari din Timișoara