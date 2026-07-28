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Sute de conversații ale utilizatorilor cu Claude AI au fost scurse în online. Unele includeau informații personale și de serviciu

Linkurile către mai multe conversații ale utilizatorilor cu Claude AI, dintre care unele includeau informații personale și de serviciu, ar fi apărut dacă un utilizator al unui motor de căutare ar folosi un termen de căutare specific.
Sute de conversații ale utilizatorilor cu Claude AI au fost scurse în online. Unele includeau informații personale și de serviciu
Mediafax Foto
Ioana Târziu
28 iul. 2026, 11:40, Știri externe
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S-a constatat că sute de conversații ale utilizatorilor cu popularul chatbot cu inteligență artificială de la Anthropic, Claude AI, au fost scurse în online, potrivit BBC.

Unele includeau informații personale și de serviciu. Ele ar fi apărut dacă un utilizator al unui motor de căutare precum Google ar folosi un termen de căutare specific site-ului.

Disponibilitatea jurnalelor de chat a fost eliminată în weekend. Cu toate acestea, multe au fost salvate și distribuite pe scară largă online, potrivit sursei.

O purtătoare de cuvânt a Anthropic a declarat că utilizatorii Claude au păstrat controlul asupra faptului dacă și când să partajeze conversațiile pe care le-au avut cu chatbot-ul.

Ea a spus că linkurile către conversații „nu pot fi ghicite sau descoperite decât dacă oamenii aleg să le partajeze singuri”.

„Când cineva distribuie o conversație, face conținutul respectiv accesibil publicului. La fel ca orice alt conținut web public, acesta poate fi arhivat de servicii terțe”, a adăugat aceasta.

Opțiunea de partajare din cadrul aplicației Claude îi spune utilizatorului că „oricine are linkul” poate vizualiza conținutul linkului respectiv. Însă, nu precizează explicit că linkul ar putea ajunge în Google și în rezultatele căutării, arată sursa.

Un purtător de cuvânt al Google a declarat, pentru BBC, că firma nu controlează „ce pagini sunt făcute publice pe web”. Acesta a spus că acțiunile provin de pe site-uri web.

„Oferim proprietarilor de site-uri controale clare”. Ele sunt oferite pentru „a decide dacă paginile pot fi accesate cu crawlere sau indexate. Respectăm întotdeauna aceste directive”, a transmis acesta.

Indexarea jurnalelor de chat nu mai are loc în prezent. Este probabil ca Anthropic să fi folosit instrumentele pentru a bloca rapid linkurile din jurnalele de chat din rezultatele căutării, potrivit aceleiași surse.

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