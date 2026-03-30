Tortilla de porumb din California trebuie acum să conțină acid folic pentru a evita malformațiile la bebeluși

În ianuarie, California a devenit primul stat care le-a cerut producătorilor de alimente să adauge acid folic, o vitamină crucială, în făina de masa de porumb folosită pentru a face tortilla și alte alimente tradiționale utilizate pe scară largă în comunitatea ei.

Este o mișcare mult amânată, menită să reducă ratele disproporționat de mari ale afecțiunilor grave numite defecte de tub neural la sugarii hispanici, care l-au rănit pe fiul lui Lopez, Gabriel Cude, când avea 10 zile.

„Este un efort atât de mic pentru un impact atât de imens”, a spus Lopez, în vârstă de 44 de ani, care locuiește în Bakersfield și este acum avocat cu două fiice mici. „Sunt foarte puține lucruri pe care nu le-aș face pentru a scuti pe cineva de această durere”.

O lege similară intră în vigoare în Alabama în iunie, iar legislația este în curs de elaborare sau este luată în considerare în Florida, Georgia, Oklahoma și Oregon. Alte patru state – Texas, Delaware, New Jersey și Pennsylvania – și-au exprimat „interesul activ” față de această problemă, potrivit Inițiativei pentru Fortificarea Alimentelor, un grup de advocacy care se concentrează pe abordarea deficiențelor de micronutrienți.

„Toate femeile și copiii din Statele Unite ar trebui să aibă acces la acid folic și să aibă copii sănătoși”, a declarat Scott Montgomery, directorul grupului, potrivit Associated Press.

Masa de porumb a fost exclusă dintr-un mandat național

Timp de aproape 30 de ani, acidul folic, o vitamină B cheie, a fost obligatoriu să fie adăugat la pâinea îmbogățită din grâu și pâinea albă, cerealele și pastele în SUA.

Decenii de cercetări arată că cerința din 1998 a redus ratele de defecte grave, cum ar fi spina bifida și anencefalia, cu aproximativ 30%, prevenind aproximativ 1.300 de cazuri pe an. Este considerată una dintre cele mai importante triumfuri ale sănătății publice ale secolului XX.

Însă făina de masa de porumb, un aliment de bază folosit în dietele latino, a fost omisă din cerința inițială de fortificare – iar ratele afecțiunilor precum spina bifida și anencefalia în această comunitate au rămas extrem de ridicate.

În 2016, autoritățile federale de reglementare au permis, dar nu au impus, adăugarea de acid folic la produsele din masa de porumb. Până în 2023, doar aproximativ 1 din 7 produse din făină de masa de porumb și nicio tortilla de porumb nu conținea acid folic, conform unui studiu.

Rate mai mari de malformații congenitale în rândul mamelor hispanice

La nivel național, femeile hispanice au cele mai mari rate de apariție a acestor malformații în timpul sarcinii. În California, rata în rândul mamelor hispanice este de două ori mai mare decât în ​​cazul femeilor albe sau de culoare, arată datele statului.

Noua lege din California – și puterea de cumpărare uriașă a statului – ar putea contribui la extinderea adoptării sale la nivel național, a declarat membrul Adunării statului Joaquin Arambula, care a sponsorizat legislația adoptată în 2024.

„Trebuie să fii primul, de multe ori, care pune lucrurile în mișcare”, a spus el. „Așadar, mă bucur că alte state au preluat această responsabilitate”.

Acțiunile Californiei și presiunea din partea susținătorilor au stimulat deja schimbări.

Gruma Corp., compania-mamă a Mission Foods și Azteca Milling, este implicată în problema fortificării alimentelor de aproape două decenii. Azteca a început să vândă unele – dar nu toate – soiurile de Maseca, cea mai mare marcă a sa de făină de masa din porumb, cu acid folic în 2016.

Începând cu acest an, 97% din vânzările cu amănuntul ale companiei în SUA includ acid folic. Restul se așteaptă să fie fortificat înainte de iulie, a declarat Gruma într-un comunicat.

Mission Foods a început fortificarea în 2024. Acum adaugă acid folic la toate tortilla de porumb de marcă și private din SUA.

Astfel de acțiuni ale marilor producători au contribuit la deschiderea drumului pentru ca producătorii mai mici să urmeze exemplul, potrivit unui raport recent al Centrului pentru Știință în Interes Public, un grup de advocacy al consumatorilor care a pledat pentru fortificare.

Inițial, industria era îngrijorată că acidul folic ar putea afecta aroma și costul schimbării etichetelor, a declarat Jim Kabbani, șeful Asociației Industriei Tortilla. Dar acum se așteaptă ca producătorii de tortilla să înceapă să vândă produse fortificate la o scară mai largă.

„Cred că, în general, trenul a plecat din gară și va fi din ce în ce mai mult în mai multe state”, a spus el.

Experții în sănătate publică salută impulsul tot mai mare.

„Știința este clară: fortificarea cu acid folic funcționează”, a declarat Vijaya Kancherla, profesor de epidemiologie la Universitatea Emory și director al Centrului pentru Prevenirea Spinei Bifida. „Este sigur. Este dovedit. Și este rentabil”.