Israelul susține armistițiul SUA–Iran, dar exclude conflictul cu Hezbollah din acord

Potrivit unui comunicat al Biroului prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Israelul susține armistițiul „cu condiția ca Iranul să deschidă imediat Strâmtoarea Ormuz și să înceteze toate atacurile împotriva Statelor Unite, Israelului și altor țări din regiune”.

Autoritățile israeliene au subliniat, de asemenea, că sprijină eforturile Washingtonului de a elimina amenințările reprezentate de Iran.

„Israelul susține efortul SUA de a se asigura că Iranul nu mai reprezintă o amenințare nucleară, balistică și teroristă pentru America, Israel, vecinii arabi ai Iranului și întreaga lume”, se mai arată în comunicat.

În același timp, oficialii de la Ierusalim au transmis că Statele Unite ale Americii și-au reafirmat angajamentul față de aceste obiective în cadrul negocierilor care urmează să aibă loc.

Un element esențial al poziției israeliene este faptul că armistițiul de două săptămâni nu include Libanul. Ceea ce înseamnă că operațiunile împotriva grupării Hezbollah pot continua.

Prim-ministrul Pakistanului, Shehbaz Sharif, unul dintre mediatorii armistițiului dintre SUA și Iran, a anunțat anterior că înțelegerea este valabilă „în toate zonele, inclusiv în Liban și în alte regiuni”.